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Diş sıkmanın zararları nelerdir? Neden diş sıkarız? Diş sıkma tedavisi nasıl olur?

08.02.2021 17:45 | Son Güncelleme:
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Diş sıkmanın zararları nelerdir? Neden diş sıkarız? Diş sıkma tedavisi nasıl olur?

Bazı insanlarda özellikle geceleri uykuda diş sıkma problemi görülebiliyor. Bu rahatsızlıktan şikayetçi olanlar diş sıkmanın zararları nelerdir diye merak ediyor. Uzman Diş Hekimi Burak Kapılı diş sıkmanın dişleri olumsuz etkilediğini belirtti. Peki, neden diş sıkarız? İşte detaylar…

Kimi insanların özellikle uykudayken dişlerini sıktığı biliniyor. Bu nedenle diş sıkmanın nedenleri araştırılıyor. İnsan vücudunun kemiklerden kaslara, dişlerden sinire kadar birbirine her saniye mesaj ileten ve temelden bağlı bir makine olduğunu belirten Uzman Diş Hekimi Burak Kapılı, diş sıkmanın dişleri olumsuz etkilediğini belirtti. Peki, diş sıkma neden olur?

NEDEN DİŞ SIKARIZ?

Konuyla ilgili olarak Uzman Diş Hekimi Burak Kapılı önemli bilgiler verdi. Buna göre dişleri kemiğe bağlayan liflerin etrafında reseptörler bulunuyor. Kişi yemeği ağzına aldığında bu liflerin etrafındaki hareket algılayıcılar devreye giriyor ve dişlerin üzerine gelecek kuvvetleri tek tek ayarlıyor. Yemek yeme hareketinin ilk sinyali alındığı zaman beyin bunu 50N’de diş üzerinde sabitliyor. 51N olduğunda da bir şeylerin ters gittiğini algılıyor ve basıncı kesiyor. İnsan bilinç dışı ya da bilinçli olarak dişlerini sıktığı zaman da bu mekanizmaya zarar veriyor.

Diş sıkmanın en fazla olduğu anın uyku hali olduğunu belirten Uzm. Dt. Burak Kapılı; uykuda bilinçaltı kontrolü ele aldığından dişlerin üzerine gelen kuvvetlerin değerlendirilemediğini ve istem dışı fazla kuvvetlerin dişler üzerinde yoğunlaştığını belirtiyor. Buna göre uykuda diş sıkma probleminin en önemli nedeni ise gün içinde yaşanan olaylar neticesinde alt bilinçte oluşan stresin gece devreye giren bilinçaltının dışa vurumu olarak diş sıkmaya dönüşmesi oluyor.

Diş üstündeki, besinleri daha rahat öğütmeye olanak sağlayan girinti ve çıkıntılar git gide silinerek dişlerin düzleşmesine neden oluyor. Bunun sonucunda da erken yaşta daha yaşlı dişlere sahip olunabiliyor.

DİŞ SIKMANIN ZARARLARI NELERDİR?

Dişlerin kapanmasını sağlayan kasların yoğun çalıştığı zaman şişeceğini ve ağrılı kasılmalara neden olabileceğini kaydeden Uzm. Dt. Burak Kapılı, diş sıkan hastaların yanaklarında ve şakak kemiklerindeki şişlik ve ağrının da sebebinin bu olduğunu belirtti. Buna göre gün içinde en fazla 2 saat yemek yerken kullanılan çene eklemi, uykuda diş sıkarak 8 saat süresince çalışacağı için yapısal bozukluk ve eklem etrafındaki yapı taşlarına zarar verebiliyor.

DİŞ SIKMA TEDAVİSİ

Uzman Diş Hekimi Burak Kapılı’nın verdiği bilgilere göre bir diş hekimi bireyin diş sıkmasını engelleyemiyor ancak diş sıkmanın dişlere ve eklemlere verdiği zararı önleyebiliyor. Ancak bu zararlar geri dönüşü mümkün olmayacak bir duruma gelmeden bir hekime başvurmak gerekiyor. Öte yandan diş sıkmanın temel sebebi olan stresin engellenmesi ve bununla alakalı yardım alınması da önem taşıyor.

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