Diş sıkmanın zararları nelerdir? Neden diş sıkarız? Diş sıkma tedavisi nasıl olur?

Kimi insanların özellikle uykudayken dişlerini sıktığı biliniyor. Bu nedenle diş sıkmanın nedenleri araştırılıyor. İnsan vücudunun kemiklerden kaslara, dişlerden sinire kadar birbirine her saniye mesaj ileten ve temelden bağlı bir makine olduğunu belirten Uzman Diş Hekimi Burak Kapılı, diş sıkmanın dişleri olumsuz etkilediğini belirtti. Peki, diş sıkma neden olur?

NEDEN DİŞ SIKARIZ?

Konuyla ilgili olarak Uzman Diş Hekimi Burak Kapılı önemli bilgiler verdi. Buna göre dişleri kemiğe bağlayan liflerin etrafında reseptörler bulunuyor. Kişi yemeği ağzına aldığında bu liflerin etrafındaki hareket algılayıcılar devreye giriyor ve dişlerin üzerine gelecek kuvvetleri tek tek ayarlıyor. Yemek yeme hareketinin ilk sinyali alındığı zaman beyin bunu 50N’de diş üzerinde sabitliyor. 51N olduğunda da bir şeylerin ters gittiğini algılıyor ve basıncı kesiyor. İnsan bilinç dışı ya da bilinçli olarak dişlerini sıktığı zaman da bu mekanizmaya zarar veriyor.

Diş sıkmanın en fazla olduğu anın uyku hali olduğunu belirten Uzm. Dt. Burak Kapılı; uykuda bilinçaltı kontrolü ele aldığından dişlerin üzerine gelen kuvvetlerin değerlendirilemediğini ve istem dışı fazla kuvvetlerin dişler üzerinde yoğunlaştığını belirtiyor. Buna göre uykuda diş sıkma probleminin en önemli nedeni ise gün içinde yaşanan olaylar neticesinde alt bilinçte oluşan stresin gece devreye giren bilinçaltının dışa vurumu olarak diş sıkmaya dönüşmesi oluyor.