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Diş tedavisinde stres, "ses sinyalleri" ile azaltılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli diş hekimleri, 1970'den beri tıbbın çeşitli alanlarında kaygının giderilmesi, öğrenme güçlüğü ve uykusuzluğa karşı kullanılan "binaural beats" yönteminden, dünyada ilk kez diş tedavisinde hastaların stresini azaltmak için faydalandı - NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kubilay Işık: - "Dünyada kullanılan 'binaural beats' kavramını çift kulaktan verilen ses sinyalleri olarak tanımlayabiliriz. Biz de bu yöntemi diş hekimliğindeki hastaların kaygısını azaltmak için kullandık ve dünyada tıp literatürüne girdik" - "Cerrahi operasyonlardan önce hastalarımıza mobil cihazdaki yazılım sayesinde 10 dakika boyunca çift kulaktan ses sinyallerini dinlettik. İşlemden önce ve sonra hastaların anksiyetesini ölçtük ve çok ciddi fark olduğunu gördük"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Tıpta 1970 yılından beri çeşitli alanlarda kaygının giderilmesi, öğrenme güçlüğü ve uykusuzluğa karşı kullanılan "binaural beats" yönteminden, dünyada ilk kez diş tedavisinde, hastaların stresini azaltmak için yararlanan Türk hekimleri, literatüre girdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kubilay Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüttükleri bilimsel çalışmalar neticesinde, çift kulaktan verilen ses sinyallerinin diş hastalarının tedavisinde rahatlatıcı etki oluşturduğunu söyledi.

- "Dünyada tıp literatürüne girdik"

Diş hekimliğindeki cerrahi tedavilerin, toplumda genel olarak anksiyete (kaygı) ve stres oluşturduğunu dile getiren Işık, şöyle konuştu:

"Hastaların bize aşırı stresli gelmesi çok alışık olduğumuz bir durum. Bu alanda da 'binaural beats' uygulamasını kullanmak istedik. Dünyada kullanılan 'binaural beats' kavramını çift kulaktan verilen ses sinyalleri olarak tanımlayabiliriz. Biz de bu yöntemi diş hekimliğindeki hastaların kaygısını azaltmak için kullandık ve dünyada tıp literatürüne girdik. Cerrahi operasyonlardan önce hastalarımıza mobil cihazdaki yazılım sayesinde 10 dakika boyunca çift kulaktan ses sinyallerini dinlettik. İşlemden önce ve sonra hastaların anksiyetesini ölçtük ve çok ciddi fark olduğunu gördük. Yani ses sinyalleri dinletilen hastaların daha az kaygılı olduğunu tespit ettik."

- "İngiltere'de çene cerrahisi dergisinde yayımlandı"

Işık, yöntemin 1970 yılından bu yana tıbbın çeşitli alanlarında kullanıldığını belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Bu yöntemin, hastaların çene cerrahisinden önce sahip olduğu stres ve anksiyeteyi azaltmasında işe yaradığını göstermiş olduk. Yöntemi diş hekimliğinde ilk defa biz kullandık. İngiltere'de çene cerrahisi dergisinde yayımlandı. Hastanın ameliyattan önce herhangi bir kimyasal madde almasına gerek kalmadan 10 dakikalık ses sinyalleri ile anksiyetesini azalttık. Zaten bu çalışmanın en iyi tarafı da bu. Anksiyeteyi azaltmanın yanı sıra neredeyse sıfır maliyetle ve basit bir materyalle bu yöntemi uygulayabiliyorsunuz. Diş hekimlerimiz de mobil bir cihaz, kulaklık ve yüklenmesi gereken ücretsiz bir yazılımla hastaların aşırı stresini ve anksiyetesini azaltmak için yardımcı bir yöntem olarak kullanabilir."

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Anahtar Kelimeler:
anksiyete binaural beats Kaygı Necmettin Erbakan Üniversitesi NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Işık stres

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