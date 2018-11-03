ENGİN ÖZEKİNCİ - Tıpta 1970 yılından beri çeşitli alanlarda kaygının giderilmesi, öğrenme güçlüğü ve uykusuzluğa karşı kullanılan "binaural beats" yönteminden, dünyada ilk kez diş tedavisinde, hastaların stresini azaltmak için yararlanan Türk hekimleri, literatüre girdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kubilay Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüttükleri bilimsel çalışmalar neticesinde, çift kulaktan verilen ses sinyallerinin diş hastalarının tedavisinde rahatlatıcı etki oluşturduğunu söyledi.

- "Dünyada tıp literatürüne girdik"

Diş hekimliğindeki cerrahi tedavilerin, toplumda genel olarak anksiyete (kaygı) ve stres oluşturduğunu dile getiren Işık, şöyle konuştu:

"Hastaların bize aşırı stresli gelmesi çok alışık olduğumuz bir durum. Bu alanda da 'binaural beats' uygulamasını kullanmak istedik. Dünyada kullanılan 'binaural beats' kavramını çift kulaktan verilen ses sinyalleri olarak tanımlayabiliriz. Biz de bu yöntemi diş hekimliğindeki hastaların kaygısını azaltmak için kullandık ve dünyada tıp literatürüne girdik. Cerrahi operasyonlardan önce hastalarımıza mobil cihazdaki yazılım sayesinde 10 dakika boyunca çift kulaktan ses sinyallerini dinlettik. İşlemden önce ve sonra hastaların anksiyetesini ölçtük ve çok ciddi fark olduğunu gördük. Yani ses sinyalleri dinletilen hastaların daha az kaygılı olduğunu tespit ettik."