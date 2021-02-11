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Diş teli kullananlar ağız bakımını nasıl yapmalı? Braketlerin kırılmaması için...

11.02.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Diş teli kullananlar ağız bakımını nasıl yapmalı? Braketlerin kırılmaması için...

Diş teli tedavisi zorlu ve uzun bir süreci kapsar. Diş teli kullanan kişilerin tedavi boyunca yemek yerken, ağız bakımı yaparken dikkat etmeleri gereken bazı noktalar bulunur. Konuyla ilgili bilgi veren Diş Hekimi Zafer Kazak, braketlerin kırılmaması ve ağız sağlığının tam gerçekleştirilebilmesi için diş teli kullananların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Diş teli olanlarda ağız bakımında dikkat edilecek noktalar konusunda uyarılarda bulunan Zafer Kazak, "Diş telinin temizliği, çürük ve iltihaplarla oluşabilecek problemlerden kaçınmak için önemlidir. Diş teli bakımı yaparken en önemli konu dişin nasıl ve hangi fırça ile fırçalanacağıdır. Diş teline sahip olan kişiler düzenli bir şekilde ve doğru fırça ile bu işlemi gerçekleştirmeliler. Aksine dikkat etmez ve fırçalamaktan kaçınırlarsa, temizlenmeyen dişlerde bakteriler braketler etrafına yerleşir, birikir ve diş taşlarına sebep olur" dedi.

SERT FIRÇALAR BRAKETLERİN KIRILMASINA YOL AÇABİLİR

Daima diş fırçası bulundurmanın gerekli olduğunu ifade eden Dt. Kazak, "Diş teli olanların ağız bakımlarını dört dörtlük yapmaları tedavilerinin sürecini de hızlandıracaktır. Diş teli takanların, diş teli ile diş ve diş eti arasında daha fazla besin artığı birikebilir. Örneğin içten takılan bir teli temizlemek için diş arası fırça kullanmak gerekiyor, iki bu iş için özel olarak hazırlanmış olan oluklu fırça kullanarak temizlik yapmak gerekiyor. Aradan geçen telleri de diş arası küçük fırçalar kullanarak temizlemek çok önemlidir. Diş teli temizliğinde önerilen fırçalar genellikle çok lifli, braketlere zarar vermeyecek türden fırçalardır. Bu fırçalar braketlerin arasına girerek temizliği kolaylaştırırlar. Sert fırçalar bu noktada çok yanlış bir tercihtir. Sert fırça kullanımı braketlerin kırılmasına yol açabilir" diye konuştu.

DİŞ TELİNE ZARAR VERECEK YİYECEKLERDEN UZAK DURULMALI

Diş tellerinin arasına ulaşabilen ince fırçanın ise ara yüz fırçası olduğunu kaydeden Kazak, "Braketlerin ve tellerin aralarına normal fırçaların ulaşamadığı yerlere bu ince fırça ile ulaşmak mümkündür. Diş teli temizliğinde bir diğer husus da fluoridli macun kullanımıdır. Fluoridli macun dişleri güçlendirme özelliğine sahiptir. Fırçalama süresi en az 4-5 dakika aralığında olmalıdır. Macunun yanı sıra ağız bakım suları ile gargara yapılarak da temizliği yukarıya taşımak mümkündür. Ağız bakımını yaparken unutulmaması gereken bir şey de diş ipi kullanımıdır. Günde en az bir defa braketlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olan özel bir ucu sert diş ipinden kullanılmalıdır. Ayrıca diş teline ve brakete zarar verecek; sert kabuklu yiyecekler, karamelli yapışkan şekerli yiyecekler vb.den uzak durulması gerekmektedir" açıklamalarında bulundu.

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