"Dış Ticaret Okulu Projesi"yle ihracat artışı hedefleniyor

İhracatın artıp, ithalatın azaldığı ortamda, Türkiye'ye döviz girdisi sağlanacağını aktaran Şahin, "Trakya'da bir sistem kuruyoruz. Hangi firma hangi ülkeye ne ihracatı yapabilir şeklinde. Amacımız Türkiye'nin ihtiyacı olan ihracat yapmak, ülkeye döviz kazandırma noktasında şu andaki kritik dönemde, katkı sağlayabilmek. Tabiri caizse ihracat seferberliğini hep birlikte başlatalım." diye konuştu.

KIRKLARELİ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Amacımız Türkiye'nin ihtiyacı olan ihracat yapmak, ülkeye döviz kazandırma noktasında şu andaki kritik dönemde, katkı sağlayabilmek. Tabiri caizse ihracat seferberliğini hep birlikte başlatalım." dedi.

"Yapmak istiyorum deyip de, benim elemanım yok diyene biz yardımcı olalım." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Elemanım var ama bilmiyor, diyene öğretelim. Yurt dışı piyasası nasıldır, diyene yardımcı olalım. Danışmanlık hizmetimizi de ilk ihracattan itibaren devam ettiriyoruz. Zaten kuş uçmaya başlayınca, gerisi geliyor. Günümüz Türkiye'sinde ihracatın bu kadar önem arz ettiği, doların ve avronun yükseldiği, artık export yapmanın avantaj hale geldiği ve ithalatın en uygun şartlarda, en iyi imkanlarla yapılması gerektiği bir ortamda biz Trakya Kalkınma Ajansı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Odalarımıza bu konuda desteğimizi sonuna kadar vereceğimizin taahhüdünü veriyoruz. Burada hem firma kazanacak hem de büyük resimde Türkiye kazanacak. Yeterli firmalarımızın ihracat yapma isteği olsun."

Bilgilendirme toplantısına, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, Lüleburgaz Ticaret Borsası Başkanı Kenan Var ile bazı firma sahipleri katıldı.

