"Dış Ticaret Okulu Projesi"yle ihracat artışı hedefleniyor

KIRKLARELİ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Amacımız Türkiye'nin ihtiyacı olan ihracat yapmak, ülkeye döviz kazandırma noktasında şu andaki kritik dönemde, katkı sağlayabilmek. Tabiri caizse ihracat seferberliğini hep birlikte başlatalım." dedi.
Şahin, Lüleburgaz ilçesinde bir restoranda düzenlediği "Dış Ticaret Okulu Projesi" tanıtım toplantısında, proje ile ilçedeki firmaların ihracata adım atlamalarının sağlanacağını söyledi.
Proje kapsamında firmalara teorik ve danışmanlık eğitimi verileceğini belirten Şahin, hiç ihracat yapmamış, ihracata yeni başlamış, ihracat faaliyeti kesintiye uğramış veya ihracat kapasitesini arttırmak isteyen firmaların projeden yararlanabileceğini bildirdi.
Trakya Bölgesi'nde büyük, orta ve küçük ölçekli birçok firmanın olduğunu anımsatan Şahin, firmaların ihracat çekincelerinin ortadan kaldırılacağını kaydetti.
İhracatın artıp, ithalatın azaldığı ortamda, Türkiye'ye döviz girdisi sağlanacağını aktaran Şahin, "Trakya'da bir sistem kuruyoruz. Hangi firma hangi ülkeye ne ihracatı yapabilir şeklinde. Amacımız Türkiye'nin ihtiyacı olan ihracat yapmak, ülkeye döviz kazandırma noktasında şu andaki kritik dönemde, katkı sağlayabilmek. Tabiri caizse ihracat seferberliğini hep birlikte başlatalım." diye konuştu.
"Yapmak istiyorum deyip de, benim elemanım yok diyene biz yardımcı olalım." diyen Şahin, şöyle devam etti:
"Elemanım var ama bilmiyor, diyene öğretelim. Yurt dışı piyasası nasıldır, diyene yardımcı olalım. Danışmanlık hizmetimizi de ilk ihracattan itibaren devam ettiriyoruz. Zaten kuş uçmaya başlayınca, gerisi geliyor. Günümüz Türkiye'sinde ihracatın bu kadar önem arz ettiği, doların ve avronun yükseldiği, artık export yapmanın avantaj hale geldiği ve ithalatın en uygun şartlarda, en iyi imkanlarla yapılması gerektiği bir ortamda biz Trakya Kalkınma Ajansı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Odalarımıza bu konuda desteğimizi sonuna kadar vereceğimizin taahhüdünü veriyoruz. Burada hem firma kazanacak hem de büyük resimde Türkiye kazanacak. Yeterli firmalarımızın ihracat yapma isteği olsun."
Bilgilendirme toplantısına, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, Lüleburgaz Ticaret Borsası Başkanı Kenan Var ile bazı firma sahipleri katıldı.
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