"Dış ticarette güzel gelişmeler oluyor"

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünyadaki tüm korumacılık rüzgarlarına, bölgemizde yaşanan istikrarsızlığa ve başta Brexit olmak üzere AB’de yaşanan dalgalanmalara rağmen, ihracatımız ekim ayında yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolar seviyesine ulaştı." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Türkiye Tasarım Haftası (Design Week Turkey) kapsamında düzenlenen "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" töreninde konuştu.

Türkiye’nin gelecek 10 yıldaki temel hedefinin, orta gelir düzeyinden yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmek olduğunu dile getiren Pekcan, "Bunun tek yolu ürettiğimizi ve dünya pazarlarına sunduğumuz ürünleri teknoloji, tasarım ve marka içeriğinin seviyesini yükseltilmesidir. Bakanlık olarak bu vizyonla projelerimizi ve mevzuatımızı hazırlıyor, güncelliyoruz. Aslında kısa sürede de oldukça güzel bir yol kat ettiğimize inanıyorum." diye konuştu.

Son dönemde dış ticarete yönelik oldukça güzel gelişmeler görüldüğünü vurgulayan Bakan Pekcan, şöyle devam etti: