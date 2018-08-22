ELAZIĞ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maruz kaldığımız ekonomik saldırıları hep birlikte müşahede ediyoruz. Bu durumu bir fırsata çevirerek, bu vesileyle israftan kaçınıp kendi üretimimizi yapmak istiyoruz. Tıbbi cihaz, sarf, ilaç, aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayata geçirmekte kararlıyız." dedi.

Koca, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından öğretmenevi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, kentin milli birlik ve tek yürek olmanın adeta kaynağı olduğunu söyledi.

Son dönemde sudan bahanelerle yöneltilen saldırıları göğüsleyebilecek bir kültür ortamına sahip olduklarını vurgulayan Koca, ortak tarih, kültür ve inançların kendilerine güç kattığını belirtti.

Koca, "Bugünlerde maruz kaldığımız ekonomik saldırıları hep birlikte müşahede ediyoruz. Bu durumu bir fırsata çevirerek, bu vesileyle israftan kaçınıp kendi üretimimizi yapmak istiyoruz. Tıbbi cihaz, sarf, ilaç, aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayata geçirmekte kararlıyız." diye konuştu.