HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dışarı 40 derece içeri -10! Sıcaktan bunalan oraya akın ediyor! Soğuk nedeniyle kimse uzun süre kalamıyor

Dışarı 40 derece içeri -10! Sıcaktan bunalan oraya akın ediyor! Soğuk nedeniyle kimse uzun süre kalamıyor

22.07.2024 10:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin son günlerdeki 1 numaralı gündemi sıcaklar ve nem. Birçok şehirde gece uyku uyunmuyor gündüz dışarı çıkılmıyor. Elazığ'da da sıcaklıklar için uyarı yapıldı. Vatandaşlar ise çözümü içi -10 derece olan Buzluk mağarasında buldu.

Dışarı 40 derece içeri -10! Sıcaktan bunalan oraya akın ediyor! Soğuk nedeniyle kimse uzun süre kalamıyor

Meteorolojinin sıcaklık uyarısı yaptığı Elazığ’da vatandaşlar, serinlemek için Buzluk mağarasına akın etti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

1

39 DERECEYE ÇIKTI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü sıcaklıkların çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini bildirerek vatandaşları uyardı. Sıcaklıkların 39 dereceye çıktığı Elazığ’da vatandaşlar serinlemek için kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Harput Mahallesi’ndeki Buzluk mağarasına akın etti.

2

EKSİ 10 DERECENİN ALTINA DÜŞÜYOR

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, eksi 10 derecenin altına düşen mağaraya giderek serinliyor. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan Buzluk mağarasının belli bir kısmına kadar girilebiliyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor.

3

"İNEMİYORUZ, ÇOK SOĞUK"

Havanın çok sıcak olduğunu belirten Barış Yıldırım, "Dışarısı çok sıcak evde yanıyoruz. Arada kuzenimle geliyoruz serinliyoruz. Aşağı çok inemiyoruz çok soğuk. Aşağı inince hırkada almak gerekiyor. Bu Elazığ sıcağında burası çok güzel oluyor. İçerisi çok serin ve güzel. Fakat ışıklandırma yok karanlık. Restore edilse güzel olur" dedi.

4

İSTANBUL'DAN GELEN BİLE VAR

Semih Yüce ise "Buraya İstanbul’dan geldim. 40 derece bir sıcaklık var. Şuan burası eksi 5 derecelerde. Aşağıda mağara çok soğuk. Arkadaşlarımızla serinlemeye geldik. İlk defa geliyorum” diye konuştu. (İHA)

5

6Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Hırsız “Örümcek adam” gibi otele tırmandı!Hırsız “Örümcek adam” gibi otele tırmandı!
Anahtar Kelimeler:
Elazığ mağara
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper imzayı attı, eşyalarını toplamak için Türkiye'ye geldi!

Barış Alper imzayı attı, eşyalarını toplamak için Türkiye'ye geldi!

‘Bodrum pahalı değil’ savunması

‘Bodrum pahalı değil’ savunması

Korkutan yaz kabusu! Salgın boyutuna ulaştı

Korkutan yaz kabusu! Salgın boyutuna ulaştı

Gözler Harris'e çevrildi! Seçilirse ABD tarihinde bir ilk olacak

Gözler Harris'e çevrildi! Seçilirse ABD tarihinde bir ilk olacak

Ağrı Dağı'ndan geri dönemediler! Acı haberleri geldi

Ağrı Dağı'ndan geri dönemediler! Acı haberleri geldi

'Hatasız boyasız aracım hasar gördü' dedi gerçek bambaşka çıktı!

'Hatasız boyasız aracım hasar gördü' dedi gerçek bambaşka çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.