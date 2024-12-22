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  4. Dışarı çıkmasına izin verilmeyince balkondan atladı! 15 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Dışarı çıkmasına izin verilmeyince balkondan atladı! 15 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

22.12.2024 19:10
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Samsun'da ailesinin dışarı çıkmaması için evin dış kapısını kilitlediği 15 yaşındaki çocuk, evden kaçmak isteyince ölümden döndü. İkinci kattaki balkondan atlayan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Dışarı çıkmasına izin verilmeyince balkondan atladı! 15 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 15 yaşındaki H.I.A.'nın ailesi, çocuklarının yanına gideceği arkadaşlarının kötü alışkanlıkları olabileceğini düşünerek evden gitmesin diye dış kapıyı kilitledi.

BALKONDAN ATLADI

Evde ablası ve diğer kardeşleri de bulunan H.I.A., evden kaçmak için ikinci katındaki balkondan aşağı atladı. Yaralanan çocuk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yaralı çocuğun kardeşleri, evden kaçmaması için ailelerinin dış kapıyı kilitlediğini ancak balkondan kaçmak için atlayınca yaralandığını söylediler. H.I.A. ise kıyafetinin düştüğünü, almak için peşinden atladığını iddia etti.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Samsun balkon
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