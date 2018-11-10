Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Bu haftasonu yani 11 Kasım 2018 pazar gecesi kıyametin kopacağını iddia eden Emre Nur, 'kitabın sonuna geldik cehenneme sevkiyat başlayacak' dedi. İşte Emre Nur'un 11 Kasım gecesi için şaşkına çeviren son açıklamaları ve Zahide Yetiş ile Prof. Mustafa Karataş bu iddiayla ilgili yorumları...

Zahide Yetiş'te büyük şok!

1 / 14 "12 KASIM'DA GİDECEK BİR İŞİNİZ OLMAYACAK" Balıkesir Ayvalık'taki Ali Çetinkaya Ortaokulu'ndaki matematik öğretmenliği yapan Emre Nur, '12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak. Bana uyun'' diyerek istifa etmişti. 11 Kasım pazarı pazartesiye bağlayan gece kıyametin kopacağını iddia eden Emre Nur, evine kapandı kehanette bulunduğu saati bekliyor. Kıyamet ısrarını sürdüren Emre Nur şunları anlattı:

2 / 14 "11 KASIM AKŞAMINI BEKLEYİN, UZAK DURUN" - 11 Kasım akşamını bekleyin. Artık bu iş bitti o gece dışarı çıkmayın yüksek binalardan uzak durun. Benim öngördüğüm hiç bir şey yok. Ben aciz bir kulum. Bütün bilgiler Allah'tan. Bunu anlatması ifade etmesi zor.

3 / 14 "HERKES İKİNCİ ÖMRÜNÜ YAŞIYOR" - Herkes 2. kez hayata geliyor, insanlara anlatması zor. Siz de bir kez geldiniz daha önce yaşadınız. Öldünüz Allah sizi bir daha diriltti. Herkes şu anda dünyada ikinci hayatını yaşıyor.

4 / 14 "TARIK YILDIZI DÜŞECEK" - Ve kitabın sonuna geldik. Artık kitap kapanacak. Tarık yıldızı düşecek. Ondan sonra toplama günü geliyor. Göğüslerinin içi dolu olanlar toplanacak.

5 / 14 "UZAYDAN SALDIRACAKLAR" - Bir grup zaten dünyaya yaklaştı bir grup ayın karanlık yüzünde. Ay yarılacak oradan saldırıya geçecekler. Bunların hepsi olacak. 11'inden sonra zaten görüşeceğiz.

6 / 14 SAAT KAÇTA KIYAMET KOPACAK? - Gece gelecek herkesin ümidini kestiği bir anda gelecek. 11'inde pazar gecesi olacak. Benim hiç bir şeyi değiştirmeye gücüm yok. Yüksek katlı binalardan uzak durun. Denizlerden uzak durun. Mümkünse kayalık dağlarda kendinize yer edinin.

7 / 14 CEHENNEME SEVKİYAT BAŞLAYACAK - 11'inin gecesinden kurtulanlarla görüşeceğiz. Toplama gününde herkes dirilecek. Cehenneme sevkiyat başlayacak. Masal gibi değil mi? Kuran'ı okuyun Kur'an gerçek. Allah var.

8 / 14 11 KASIM'DA TAM OLARAK NE OLACAK? - Matematik öğretmeni olan Emre Nur Facebook sayfasından 11 Kasım gecesi kıyametten önceki son felaketin yaşanacağını söyledi.

9 / 14 "PAZARTESİ TARIK YILDIZI DÜŞECEK" - Emre Nur, pazar gecesi Tarık yıldızının dünyaya çarpacağı iddiasında ve şu detayları da veriyor: -3 yıl önce küfre sapanların sözde bayramında geçti Tarık Yıldızı. İşte o on günden birine de şimdi girdik. Geçen sefer selam verdi. Bu sefer selam diyecek.

10 / 14 "PAZARTESİ TARIK YILDIZI DÜŞECEK" -Konu nedir? Tarık yıldızıdır. Düşeceği kesin hükme bağlanmıştır. Konu nedir? Toplama günü. Yaklaşmakta olan yaklaşmıştır ve onu Allah'tan başka uzaklaştıracak olan yoktur. Kimler telaş içinde? Allah'ı inkar edenler. Onlarla benim görünmeyen kulvardaki savaşımı siz bilmezsiniz. Size arslanı sonra anlatacağım. Hep diyorum;Göğüslerin içi dolu olan toplanacak. Arınmış olan bizimle gelecek. Her şey net. Daha da anlatacak çok şey var ama artık sessizlik zamanı.

11 / 14 PROF. MUSTAFA KARATAŞ'TAN "EMRE NUR" YORUMU Zahide Yetiş, öğretmen Emre Nur'un kıyamet iddialarını Prof. Karataş'a soruncu şu yanıtı aldı: - "Allah şifa versin bu hastadır. Peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed'dir. Kim Allah'dan vahiy aldığını söylüyorsa ya yalancıdır ya hastadır. Tarık suresinde doğrudan kıyameti anlatım yoktur.

12 / 14 PROF. MUSTAFA KARATAŞ'TAN "EMRE NUR" YORUMU İkinci hayata gelmeyle ilgili Kur'an bunu reddediyor. Kıyametin zamanını allah bilir. Dağlara sığının öyle bir şey yok ki. Dağlar yıldızlar hallaç pamuğu gibi atılacak. Bu kendi evine sığınıyor. Kıyamet günü elinde bir fidan varsa onu dikeceksin istifa etmeyeceksin zavallı kardeşim... Tedavi edilmesi gerekiyor.

13 / 14 PROF. MUSTAFA KARATAŞ'TAN "EMRE NUR" YORUMU 2 BÜYÜK KIYAMET ALAMETİ : Mustafa Karataş kıyametin gerçek alametlerini de sıraladı. 2 büyük alamet var. Bunlardan birincisi Yecüc - Mecüc. Onlar dünyaya saldıracak her taraf kan gölü haline gelecek.