Dışarı sütyensiz çıktığında herkesin göğüslerine baktığını paylaştı! Genç kadın bedeniyle gurur duyduğunu açıkladı

24 yaşındaki Clara Dao, küçük göğüsleri hakkında aldığı kötü yorumları sosyal medya hesaplarında yayınlayarak göğüsleri ile gurur duyduğunu paylaşıyor. Clara Dao, aldığı yorumlar nedeniyle ergenlik yıllarının çoğunu düz göğsünü hor görerek geçirdiğini ve göğüslerinin bir gün büyümesini dilediğini belirtti.

Yapılan yorumlar arasında genç kadının bir erkek olup olmadığını merak ettiklerini ve bir gün bir bebeği emzirip emziremeyeceğini sorduğunu açıkladı. Bu çirkin sözler, elbette, genç kadının ciddi bir şekilde bıçak altına yatmayı ve meme estetiği yaptırmayı düşünmesine neden oldu. 24 yaşındaki oyuncu estetik olmaktan vazgeçerek bunun yerine doğal şeklini ve kıvrımlarını benimsemeye karar verdi ve sosyal medyada gururla göğüslerini sergilemeye başladı.

Cara, TikTok'ta 2,3 milyon hayranıyla düzenli olarak vücut pozitifliği içeriği paylaşıyor ve sıskaları utandırmanın da aynı derecede yaygın olduğunu hatırlatıyor. "İnsanlar kilo vermenin çok daha fazla farkındalar ve daha kilolu insanların zaten çok acı çektiğini biliyorlar ama aynı durum zayıf insanlar için geçerli değil. Zayıf insanların vücut imajı sorunları olmadığı ve zayıf oldukları için mutlu oldukları ya da bunun bir iltifat olduğunu düşündükleri konusunda bir genelleme var."

“Kimsenin vücudu hakkında yorum yapmamalıyız. Sıskaları utandırmak o kadar yaygın ki insanlar bunun yanlış olduğunu düşünmüyor.” Hanoi'de doğan Clara'ya göre, halka açık bir yerde sutyensiz olduğunda insanlar ona her zaman bakacaklar. Ancak Clara, bu kötü bakışlara ve kaba sözlere rağmen sütyen giymediğini belirtti.

“Artık sütyene asla dokunmuyorum ve vücudumu dar elbiselerle sergilemeyi seviyorum. Sonunda kendimi seviyorum ve diğer erkek ve kadınların vücut güven sorunlarını aşmalarına yardımcı olduğum için çok mutluyum."





