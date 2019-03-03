"Dışarıda hainlik yapıp Türkiye'de keyfini sürmek kolay değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil." dedi.

Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, bazı kesimlerin "İçişleri Bakanı yerel seçimlerde böyle dolaşır mı?" diye kendisini eleştirdiğini söyledi.

Dolaşmasının normal olduğunu belirten Soylu, "Çünkü 31 Mart'ta Allah muhafaza bir zafiyetle karşı karşıya kalırsak, önümüzdeki 4,5 yıl hükümette, 5 yıl da belediyelerde annemizden emdiğimiz sütü bunlar bizim burnumuzdan getirirler, işlerimize baktırmazlar." diye konuştu.

Büyük bir tezgah ve oyunla karşı karşıya olduklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Pervin Buldan denilen bir kadın var. '40 yıllık mücadelemizin bu yerel seçimle taçlandıracağız'. diyor. 40 yıl ne var biliyor musunuz? PKK'nın kuruluşu 40 yıl. Bunların ne yaptığı belli. Büyük bir mücadele veriyoruz. Dağlarda 15 bin terörist vardı. Şimdi 700'e düştü. İnsansız hava araçlarına şimdi bir şey yaptık. Bırakın yürümeyi dağlarda kafalarını çıkaramayacaklar. Öyle bir alet yerleştiriyoruz ki öyle bir yazılım yaptık. 2018 yılında sadece kırmızı listeden 13 terörist etkisiz hale getirdik. Terör örgütü sökülüyor, PKK sökülüyor."