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"Dışarıda hainlik yapıp Türkiye'de keyfini sürmek kolay değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 16:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil." dedi.

Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, bazı kesimlerin "İçişleri Bakanı yerel seçimlerde böyle dolaşır mı?" diye kendisini eleştirdiğini söyledi.

Dolaşmasının normal olduğunu belirten Soylu, "Çünkü 31 Mart'ta Allah muhafaza bir zafiyetle karşı karşıya kalırsak, önümüzdeki 4,5 yıl hükümette, 5 yıl da belediyelerde annemizden emdiğimiz sütü bunlar bizim burnumuzdan getirirler, işlerimize baktırmazlar." diye konuştu.

Büyük bir tezgah ve oyunla karşı karşıya olduklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Pervin Buldan denilen bir kadın var. '40 yıllık mücadelemizin bu yerel seçimle taçlandıracağız'. diyor. 40 yıl ne var biliyor musunuz? PKK'nın kuruluşu 40 yıl. Bunların ne yaptığı belli. Büyük bir mücadele veriyoruz. Dağlarda 15 bin terörist vardı. Şimdi 700'e düştü. İnsansız hava araçlarına şimdi bir şey yaptık. Bırakın yürümeyi dağlarda kafalarını çıkaramayacaklar. Öyle bir alet yerleştiriyoruz ki öyle bir yazılım yaptık. 2018 yılında sadece kırmızı listeden 13 terörist etkisiz hale getirdik. Terör örgütü sökülüyor, PKK sökülüyor."

Bakan Soylu, 2018 yılında PKK'ya katılımın 30 yılın en düşük seviyesinde olduğunu vurgulayarak, "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil." ifadelerini kullandı.

- Soylu, Sakarya Şehitliği'ni ziyaret etti

Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışının ardından Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı ve Müzesi'ni ziyaret eden Soylu, burada şehitlik defterini imzaladı.

Soylu, şehitlik defterine şunları yazdı:

"Hayatlarınızın ve mücadelenizin hiçbir saniyesi boşa gitmemiş, asla unutulmamış, sizden sonraki nesillere güzel bir vatan ve güzel bir Cumhuriyet miras bırakmış bahtiyar insanlar olarak, uğrunda savaştığınız ve şehadete eriştiğiniz toprakların bağrında istirahattesiniz. Fedai can ederek can verdiğiniz bu güzel ülke, bugün dimdik ayaktadır. Sadece kendisi için değil, 21. yüzyılın merhamet yoksunu dünyasında Suriye'de ölümden kaçan insanlar için bir sığınak; Afrika'daki bir ailenin evindeki su, Yemen'deki bir yetime ilaç, Somali'deki, Sudan'daki bir sofraya ekmektir. Filistin'deki kardeşlerimize dermandır. Sakarya'da savaşa hazırlanırken binbir zorlukla satın aldığınız 4 tane uçağın üçü arızalanmıştı da sadece tek uçakla keşif yapabildiniz. Bugün sizin evlatlarınız, helikopterler, insansız hava araçları üretiyor hem de dünyaya satıyor.

Sizin zamanınızda olduğu gibi bugün de bu topraklarda gözü olanlar yok değil. Müsterih olun ki sizin torunlarınız, sizlerden aldıkları ilhamla tıpkı sizler gibi bu vatanın her bir çakıl taşını savunmak için şehadete koşmaktadırlar.
Ezanımız, sizin o bildiğiniz ezan, bayrağımız sizin bildiğiniz o ay yıldızı muhteşem bayraktır. Vatan toprağı tastamamdır ve o mis kokusuyla yine sizin bildiğiniz, aşığı olduğumuz topraklardır. Emekleriniz zayi olmamış, evlatlarınız emanetinize var gücüyle ve hakettiği şekilde sahip çıkmıştır, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Cenabıallah hepinizden razı olsun. Hepinize gani gani rahmet diliyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum.

Şehitlik defterinin imzalanmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bakan Soylu, şehitlik çıkışında karşılaştığı yeni nişanlanan bir çifte tam altın hediye etti.

"Dışarıda hainlik yapıp Türkiye'de keyfini sürmek kolay değil"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından i

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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açılış AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı ve Müzesi ziyaret

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