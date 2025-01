Dışarıda kahve içmeye son! İşte en sevilen kahve makineleri

Seçenekler arasında kaybolmaya hiç gerek yok çünkü bu listede her ihtiyaca göre bir kahve makinesi var! İster klasik moka pot ile İtalyan usulü kahve yapın ister tek tuşla köpüklü latte hazırlayın. Manuel makinelerden tam otomatik modellere kadar birçok seçenek var. Hepsinin ortak noktası ise kaliteli kahve deneyimini evinizin rahatlığında sunmaları. Artık kahve molalarınız için dışarı çıkmanıza gerek yok. Bir kahve makinesi edinin, sevdiğiniz kahve çekirdeklerini alın ve dilediğiniz an keyfinize bakın! İşte detaylar!

1. Evde kahve yapmanın hakkını vermek isteyenlere: Philips LatteGo EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Bir kahve makinesi düşünün, 20 farklı kahve tarifini tek tuşla hazırlıyorsunuz! İster sıcak bir espresso ister serinletici buzlu kahve… Üstelik, kahve çekirdeklerini seramik öğütücülerle istediğiniz yoğunlukta ayarlayabilir, LatteGo süt sistemi sayesinde bitki bazlı sütlerle bile nefis, ipeksi köpükler elde edebilirsiniz. Hızlıca kahvenizi hazırlamak mı istiyorsunuz? QuickStart fonksiyonu ile beklemeye gerek yok! Modern dokunmatik ekranıyla kahvenizin sertliğini ve süt miktarını bile kişiselleştirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yaklaşık 4 aydır kullanmaktayım. Kahve çeşitleri seven birisi olarak ben ve eşim çok memnunuz. Sadece burada en dikkat etmeniz gerek husus, kahve çekirdeği seçimi ve o da tabi ki sizin damak tercihinize bağlı olarak en iyisini çıkarıyor.”

“Hem günlük kullanımda hem de özel anlarda harika kahveler hazırlamanıza olanak tanıyor. Kurulumu kolay, kullanımı pratik ve sunduğu kahve çeşitliliği ile kesinlikle tavsiye ediyorum. Kahve keyfinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız bu makine tam size göre!”

Philips kahve makinesinin yanında Julius Meinl President Çekirdek Kahve almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Sadelikte lezzet saklı: Russell Hobbs 22620-56 Textures Plus Kahve Makinesi

Russell Hobbs Textures Plus, kahve tutkunlarının kalbini fetheden özelliklerle dolu. Gelişmiş Duş Başlığı Teknolojisi ile suyu kahve tanelerine eşit dağıtarak her fincanda yoğun aroma ve mükemmel lezzet sunuyor. 1,25 litrelik kapasitesiyle 10 fincana kadar kahve hazırlayabilir, programlanabilir zamanlayıcı ile sabah kahvenizi tam zamanında içebilirsiniz. Damlama durdurucu özelliği de sürahiyi çıkardığınızda kahvenin damlamasını önlüyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kahve yapımı kısa sürüyor. Gayet güzel ve kullanışlı.”

“Kahve makinesi kullandıktan sonra kafelerdeki kahvelerin ne kadar yapay olduğunu anlıyorsunuz.”

Russell Hobbs kahve makinesinin yanında Melitta Original Kahve Filtresi almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Köz tadında efsane kahveler: Karaca Hatır Köz Türk Kahve Makinesi

Türk kahvesini közde yapmanın tadını bilenler Karaca Hatır Köz ile bu lezzeti evlerine taşıyor! Tek seferde 5 fincana kadar kahve pişirebilmesi sayesinde misafir ağırlamayı daha da kolaylaştıran cihaz, özel taşma önleyici sistemi ve otomatik ısı ayarıyla kahvenizi tam kıvamında ve bol köpüklü yapıyor. Bir düğmeyle hem klasik Türk kahvesi hem de közde kahve hazırlamak mümkün. Üstelik sesli ve ışıklı uyarı sistemiyle pişirme süreci kontrol altında!

Kullanıcılar ne diyor?

“5 fincanlık olması hem ev hem de hediye amaçlı çok uygun bir makine.”

“Kahveyi güzel ve hızlı pişiriyor. Kahve piştiğinde kısa müzikli uyarısı var.”

Karaca kahve makinesinin yanında Julius Meinl Öğütülmüş Türk Kahvesi almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Hızlı ve enfes bir kahve deneyimi: Nespresso D40 Inissia Kapsüllü Kahve Makinesi

Kapsül kahve makineleri arasında pratikliği ve şıklığıyla öne çıkan Nespresso D40 Inissia, kısa sürede kahve hazırlamayı sevenlerin favorisi! Kompakt tasarımı ile mutfağınızda fazla yer kaplamaz ve Espresso ya da Lungo boyutunda kahveleri tek tuşla hazırlayabilirsiniz. Üstelik, enerji sınıfı A+ olan makinenin Nespresso kapsül çeşitleriyle farklı tatları keşfetmek çok keyifli!

Kullanıcılar ne diyor?

“Gayet kullanışlı ve pratik, biraz sesli ama zaten 10-15 saniyede kahve hazır oluyor. Tavsiye ederim.”

“Ürün ile şu ana kadar 50 kapsül kahve içtim. Kesinlikle bir eksi yön görmedim. Gayet güzel ve kullanışlı bir makine.”

Nespresso kahve makinesinin yanında Jacobs Lungo 8 Intenso 10'lu Espresso Kapsül Setinden almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Aroma ve tasarım bir arada: Melitta Look Perfection Filtre Kahve Makinesi

Melitta Look Perfection, filtre kahve severlerin ihtiyaç duyduğu her detayı düşünmüş! Geniş 1,25 litrelik kapasitesiyle 10 fincana kadar kahve hazırlayabilir, sıcak tutma fonksiyonu sayesinde kahvenizin saatlerce sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz. Gelişmiş duş başlığı teknolojisi kahve çekirdeklerinden maksimum aroma aldırırken çıkarılabilir su tankı ve kireç çözme programıyla temizlik derdi de ortadan kalkıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çıkarılabilir su haznesi, aroma seçeneği ve damlatmama özelliği çok iyi. Bunun yanında tasarımı çok şık ve mutfağıma çok yakıştı. Kesinlikle damlatmıyor.”

“Kahve gerçekten çok sıcak, ilk aldığımda içemiyorum. Sıcak tutma özelliğinin 20/40/60 dakika seçenekleri var. Timer çok basit kuruluyor. Plastiği ve malzemesi de kaliteli.”

Melitta kahve makinesinin yanında Starbucks Single-Origin Colombia Öğütülmüş Kahve almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Kahve keyfinizi evinize taşıyan: Delonghi Dedica Manuel Espresso Makinesi

Evde profesyonel bir barista gibi espresso yapmak Delonghi Dedica ile mümkün! 15 bar basıncıyla tam aromalı, üzeri fındık rengi kremalı espressolar hazırlamak çocuk oyuncağı. Üstelik ayarlanabilir süt köpürtücü ile cappuccino'nuzu köpüklü mü köpüklü yapabilirsiniz. Termoblok teknolojisi ile kahveniz her seferinde ideal sıcaklıkta demleyen makinenin yüksek bardaklar için çift akıtma ağızlı tasarımı da hayat kolaylaştırıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika kahveler yapmak için ideal bir ürün. Yaklaşık dört aydır kullanıyorum ve çok memnunum.”

“3-4 aydır kullanıyorum ve çok memnunum. Sağlam bir şekilde geldi.”

Delonghi kahve makinesinin yanında Tchibo Espresso Çekirdek Kahve almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Bol köpüklü sohbetlerin eşlikçisi: Arzum Okka Minio Duo Türk Kahvesi Makinesi

Kahve sohbetleri sizin de vazgeçilmeziniz ise Arzum OKKA Minio Duo, tek seferde 8 fincan bol köpüklü Türk kahvesi hazırlayarak neşenize neşe katacak! Ağır ateşte pişirme özelliği sayesinde kahveniz tam kıvamında olurken taşmayı önleyen sensörüyle de aksiliklere son veriyor! Pişirme bitince sesli ve ışıklı uyarı sistemi ile haberiniz oluyor. Sağ ve sol el kullanımına uygun çift ağızlı cezvesi olan kahve makinesinin temizliği de çok basit!

Kullanıcılar ne diyor?

“3 yıldır sürekli yoğun kullanıyoruz. Hiç sorun yaşamadık, kesinlikle tavsiye ederim.”

“Hem iş yerinde hem de evde kullanıyorum, dayanıklı ve güzel bir cihaz.”

Arzum kahve makinesinin yanında Kahve Dünyası Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Güne taze öğütülmüş kahveyle başlayın: Krups KM8328 Grind Aroma Kahve Makinesi

Sabah kahveniz taze çekilmiş çekirdeklerden olsun isteyenlerdenseniz Krups Grind Aroma tam size göre! 3 öğütme derecesiyle kahve çekirdeklerinizi istediğiniz incelikte öğüten makinenin 15 fincana kadar kahve tutan 1,25 litre kapasitesiyle günün her anında kahve içebilirsiniz. Ayrıca, 24 saat zamanlayıcı fonksiyonu ile sabah uyandığınızda sıcacık kahvenizi hazır ederken 30 dakika sıcak tutma ve otomatik kapanma özellikleriyle de kahve keyfiniz yarıda bırakmıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Mükemmel çalışıyor, büyük kahve demliği, iyi kahve ve güzel tasarım.”

“Cihaz kaliteli, temizlenmesi kolay ve öğütücü çok fazla gürültü yapmıyor.”

Krups kahve makinesinin yanında Tchibo Barista Caffè Crema Çekirdek Kahve almak isterseniz buraya tıklayın.

9. İşlevsel kahve deneyimi: Tchibo Esperto2 Caffè Tam Otomatik Kahve Makinesi

Kompakt tasarımıyla mutfakta fazla yer kaplamayan Tchibo Esperto2 Caffè kahve makinesi, yüksek kaliteli paslanmaz çelik öğütücüsüyle kahvenizi tam kıvamında çekiyor. Intense+ teknolojisi ile daha yoğun kahve tercih edenler için de ideal olan cihaz, 1,4 litrelik su deposu ve 300 gram kapasiteli kahve haznesi ile uzun süreli kullanım yaşatıyor. Aynı zamanda, programlanabilir içecek miktarı ve sıcak su özelliğiyle damak tadınıza uygun kahve hazırlamak çok basit!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kahveyi kadife gibi yapıyor. Sabah kahvesini intense seçeneği ile daha yoğun tercih ederken akşam kahvesi için normal ayarda yapıyorum. Temizliği, bakımı ve kullanımı aynı fiyat bandındaki cihazlarla kıyaslanamayacak kadar iyi.”

“Tezgahta o kadar az yer kaplıyor ki tezgahınız küçükse veya evde güzel kahve yapıp içebileyim ama çok da yer ayırmam gerekmesin diye düşünüyorsanız çok memnun kalırsınız.”

Tchibo kahve makinesinin yanında Kurukahveci Mehmet Efendi Espresso almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Retro tarz ve modern teknoloji: SMEG DCF02WHEU 50’S Style Filtre Kahve Makinesi

Tekrar kullanılabilir kulplu filtresi ile çevre dostu bir kullanım sunan SMEG kahve makinesi, 10 fincan kapasiteli cam karafıyla geniş aileler veya misafirler için ideal. Dijital LED ekran, saat ve zamanlayıcı fonksiyonları ile kahvenizi istediğiniz saatte demlemeye programlayabileceğiniz cihazın aroma yoğunluğu ayarı ile kahvenizi tam istediğiniz gibi hazırlayabilir, 30 dakikalık sıcak tutma fonksiyonuyla kahvenizi her zaman sıcak içebilirsiniz. Ayrıca damlama önleyici sistemi ve kireç temizleme ışık göstergesi de kullanımı pratikleştiriyor!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kesinlikle beklediğim gibi ve tüm beklentilerimi karşıladı. Harika çalışıyor ve programlama işlevi sayesinde sabahları kahveniz hazır oluyor.”

“Süper, biraz büyük ama çok güzel... Ben kahve tutkunu biriyim ve cihaza her gün çok dikkat ediyorum ve şu ana kadar mükemmel çalışıyor.”

SMEG kahve makinesinin yanında SMEG su ısıtıcı almak isterseniz buraya tıklayın.

11. Her kahve tutkununun favorisi: Bialetti Moka Express Espresso Cezvesi

İtalyanların meşhur moka kahvesiyle güne başlamaya ne dersiniz? Bialetti Moka Express, yüksek kaliteli alüminyum döküm malzemesi ve patentli güvenlik valfiyle sorunsuz şekilde kahve hazırlamanıza olanak tanıyor. Su haznesi, öğütülmüş kahve filtresi ve espresso haznesi olmak üzere üç parçadan oluşan cezve, evde barista deneyimi yaşamak isteyenler için birebir! Ergonomik ve ısıya dayanıklı kulpu ile kullanımı da oldukça rahat olan moka potun temizliğini sadece suyla yapmanız gerektiğini hatırlatmadan geçmeyelim!

Kullanıcılar ne diyor?

“Her anlamda mükemmel. Dayanıklı, estetik, portatif… Lakin makinede yıkamayın rengi gidiyor.”

“Evde espresso hazırlamanın en kolay yolu. Lezzetli bir espresso içmek istiyorsanız moka potun nasıl kullanıldığına ilişkin 1-2 video izleyebilirsiniz.”

Bialetti moka cezvenin yanında Jacobs Barista Strong Öğütülmüş Kahve almak isterseniz buraya tıklayın.

12. Köpük sevenlere: Kiwi Süt ve Kahve Köpürtücü

Evde latte veya cappuccino yapmayı seviyorsanız Kiwi’nin bu pratik köpürtücüsü tam size göre! Paslanmaz çelik karıştırma çubuğu ve güçlü motoruyla sadece 45 saniyede yumuşacık köpük hazırlayabileceğiniz cihaz, ergonomik sapı sayesinde elinize tam oturur ve kullanımı son derece basittir. Kahve molalarınıza lezzet katmak, macchiatolarınıza kıvamlı bir köpük eklemek istiyorsanız bu küçük ama etkili alet tam bir kurtarıcı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kahve, ayran... Hepsi için kullanıyorum, süper.”

“Süt ve kahve köpürtmek için yeterince işlevsel.”

Kiwi köpürtücünün yanında Mim And More Saf Matcha almak isterseniz buraya tıklayın.

13. Hızlı ve şık: Cosori Cam Su Isıtıcısı (1,7 lt)

Bir su ısıtıcısından beklediğiniz her şey Cosori’de var! BPA içermeyen gıda sınıfı malzemelerle üretilen 1,7 litrelik su ısıtıcısı, paslanmaz çelik filtre ve iç kapağıyla sağlığınızı koruyor. 2200 Watt gücüyle suyu 5 dakikada kaynatıyor ve bu sayede çay, kahve ya da yemek hazırlıkları için zamandan tasarruf sağlıyorsunuz. British Strix teknolojisi ile otomatik kapanma, kuru çalışma koruması ve aşırı ısınma koruması sunarken mavi LED ışıklı göstergesiyle de çalışma durumunu her an takip edebiliyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Led ışıklı olması ve suyun temas ettiği herhangi bir yerde plastik olmaması iyi tarafları. Süzgeci dahi çelik. ”

“Ürünü sevdim çünkü su çok hızlı ısınıyor! Zamandan tasarruf ediyorum ve mutfağımda da çok güzel görünüyor... Bin kere satın alırdım.”

Cosori su ısıtıcının yanında Nescafé Gold Çözünebilir Kahve almak isterseniz buraya tıklayın.

14. Sıcak içeceğiniz hep yanınızda: Stanley Klasik French Press Termos (1,4 lt)

Kamp yaparken veya uzun yolculuklarda sıcak kahve keyfi yapmak isteyenlere özel bir eşya olan Stanley’nin klasik French Press termosu, 18/8 paslanmaz çelik yapısıyla çok dayanıklı. BPA içermeyen malzemesiyle içeceklerinizi güvenle tüketebileceğiniz French press termos, tetik mekanizmalı kapağı sayesinde tek elle kolayca açılıp kapandığından dökülme riski de yok! Ayrıca, çantanıza attığınızda hiçbir sızıntı yapmayan ürünün tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Filtre kahve seven aileler için mükemmel bir ürün. Çift katmanlı olması da ürünün sıcak kalmasını sağlıyor.”

“Ürün mükemmel şekilde kahve demliyor ve uzun süre sıcacık tutuyor.”

Stanley French press'in yanında Stanley Klasik Brew Pour Over Paslanmaz Çelik Kahve Demleyici almak isterseniz buraya tıklayın.

15. Kahveye lezzet katan: Simonelli Karamel Aromalı Kahve Şurubu (70 cl)

Kahvenizde tatlı bir dokunuş arıyorsanız Simonelli’nin karamel aromalı kahve şurubu tam size göre! Sadece kahvelerde değil keklerde, kokteyllerde ve hatta dondurmalarda bile kullanabileceğiniz şurup, kahvesinde tatlı bir lezzet arayanların vazgeçilmezi. Evde hazırladığınız içecekleri profesyonel barista dokunuşuyla süslemek isterseniz bu şurupla hem misafirlerinizi etkileyebilir hem de kahve keyfinizi zirveye çıkarabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kahveye çok güzel aroma veriyor, şekere gerek kalmıyor.”

“İlk defa kahve şurubu denedim, beğendim, miktarı da çok fazla.”

Simonelli şurubun yanında Monin Çikolatalı Kurabiye Şurup almak isterseniz buraya tıklayın.

