MARDİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Dışarıdan aldıkları talimatları yerine getirenlerle mücadelemiz devam edecek. Bu mücadeleyi, vatan, bayrak, kardeşlik ve millet için yapıyoruz. Kuru sloganlarla değil, hizmet ederek, hizmet üreterek yapıyoruz." dedi.

Nebati, Mardin Büyükşehir Belediyesince şehirde sanatsal faaliyetlerin artırılması amacıyla kurulan "Sanat Akademisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, tarihi kent Mardin'i çok iyi bildiğini söyledi.

Sanatın sadece sanat için yapılmadığını ifade eden Nebati, Mardin'in güzellikleriyle, sevdalarıyla, tarihi ve kahramanlıklarıyla öne çıkarılması gerektiğini belirtti.

"Dışarıdan aldıkları talimatları yerine getirenlerle mücadelemiz devam edecek." diyen Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz mücadeleyi bu topraklarda öğrendik ama meşru mücadeleyi. Bu mücadeleyi kahramanlık türkülerimizde öğrendik. Kime karşı, bizim dışımızdaki düşmanlara karşı. Bu mücadeleyi, vatan, bayrak, kardeşlik ve millet için yapıyoruz. Kuru sloganlarla değil, hizmet ederek, hizmet üreterek yapıyoruz. Bu mücadeleyi bir yerlere peşkeş çekmek için değil, bu şehrimiz için yapıyoruz."