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Dışarıdan bakanı arabanıza hayran bırakacak en iyi araba parlatma ürünleri

27.04.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de aracına gözü gibi bakanlardan mısınız? "Tabii ki evet!" dediğinizi duyar gibiyiz. Peki, aracınızın herkesin dikkatini çekecek kadar güzel görünmesini ister misiniz? Öyleyse doğru yerdesiniz! Aracınızın temizliğine dikkat ederek kullanım ömrünü de uzatabilir, onu dış etmenlerden koruyabilirsiniz. Siz de arabanızın ilk günkü gibi göz alıcı parlaklıkta olmasını istiyorsanız birbirinden kaliteli parlatıcı ürünleri incelediğimiz listemize göz atabilirsiniz.

Dışarıdan bakanı arabanıza hayran bırakacak en iyi araba parlatma ürünleri

Arabalar çoğumuzun olmazsa olmazı, hatta bazılarımızın adeta göz bebeği. Sizin için de böyleyse ailenizden biri gibi olan otomobilinizin temizliğine ve güzel görünmesine dikkat etmelisiniz. Böylece yeni ve parlak görünen arabanızı daha çok sahiplenir ve ona karşı daha fazla aidiyet hissedersiniz. Bu noktada arabanızın ışıl ışıl bir görünüme kavuşmasını istiyor ama hangi ürünleri kullanmanız gerektiğine karar veremiyorsanız üzülmeyin. Sizin için özel olarak araştırdığımız araba parlatma ürünlerini inceleyebilirsiniz.

1. Mükemmel parlaklık için: Netfer 2'li Pasta Cila Seti

Dışarıdan bakanı arabanıza hayran bırakacak en iyi araba parlatma ürünleri

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Araç boyası zamanla dış etmenler nedeniyle yıpranır. Bu durum arabanın kötü ve eski görünmesine neden olur. Otomobile güzel ve yeni görünüm kazandırmak istiyorsanız Netfer 2'li Pasta Cila Seti'ni tercih edebilirsiniz. Setin içinde bulunan silikon içermeyen orta pasta ile araç yüzeyindeki çizikleri kolayca giderebilirsiniz. Cila sayesinde araca parlak ve yeni bir görünüm kazandırabilir, solmuş boyayı canlandırabilirsiniz. Ayrıca hareleri giderebilir ve boyanın korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu sayede arabanın yeni görünümünü uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

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2. Yüksek emici özelliğe sahip: Miclo Cleaning Mikrofiber Bez

Dışarıdan bakanı arabanıza hayran bırakacak en iyi araba parlatma ürünleri

Aracınızı yıkadıktan sonra yüzeyde kalan su lekeleri can sıkıcı olabilir. Yüksek kaliteli mikrofiber bez ile bu sorundan kurtulmanız mümkün. Tam da bu problemi çözmek için Miclo Cleaning Mikrofiber Bez'e göz atabilirsiniz. %80 polyester malzemeden elde edilen ürün, yüksek su çekme özelliğiyle araç yüzeyindeki suyu hızlı şekilde emdiği için aracınızı hızlıca kurulamanıza yardımcı olur. Bu sayede araç yüzeyinde su izi bırakmaz ve otomobilinizin daha parlak, pürüzsüz görünmesine katkıda bulunur. Metal parçacıklar içermeyen bez; arabanın çizilmesine, yüzeyde toza ve tüye neden olmaz.

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3. Göz alıcı parlaklık için: Turtle Wax Hibrid Hızlı Cila

Dışarıdan bakanı arabanıza hayran bırakacak en iyi araba parlatma ürünleri

Pasta cila için ayıracak zamanınız yoksa Turtle Wax Hibrid Hızlı Cila ile arabanızı kısa sürede kolayca parlatabilirsiniz. Sentetik ve doğal carnauba içeren özel hidrofobik formülü sayesinde arabanın kuruma sürecini kısaltır ve ışıl ışıl görünüme kavuşmasını sağlar. Yüzey üzerinde bariyer oluşturan hızlı cila, su lekeleri ve böcek kalıntıları gibi kirlere karşı aracınızın korunmasına yardımcı olur. Ön cama uygulandığında su itici özelliği sayesinde görüş mesafenizi uzatır. Böylece yağmurlu havalarda daha güvenli bir sürüş deneyimi sunar. Ürünü aracı yıkadıktan sonra uygulayabilirsiniz.

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4. Toz tutmayan tasarım: AutoExpress Torpido Parlatıcı

Dışarıdan bakanı arabanıza hayran bırakacak en iyi araba parlatma ürünleri

Araç torpidosunun korunmasına ve temiz görünmesine yardımcı olacak bir ürün arıyorsanız AutoExpress Torpido Parlatıcı'yı tercih edebilirsiniz. Bakalit, plastik ve deri gibi yüzeyleri besleyen ürün; aracınızın yeni ve doğal görünmesine katkıda bulunur. Antistatik özelliğinden dolayı uygulandığı yüzeyde tozların birikmesini önler. Bu sayede torpido uzun süre temiz kalır. Plastik zeminleri koruyan içeriği sayesinde çatlamaların oluşmasını engeller. Tüm torpido tiplerinde kullanabileceğiniz ürünün içerdiği aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir. Torpido parlatıcıyı dilerseniz araç tekerlerinde de kullanabilirsiniz.

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5. Derinlemesine temizlik: Michelin Oto Yıkama ve Parlatma Süngeri

Dışarıdan bakanı arabanıza hayran bırakacak en iyi araba parlatma ürünleri

Michelin Oto Yıkama ve Parlatma Süngeri, süper köpükleme gücüyle hassas temizleme sağlar. Özel tasarımı sayesinde en hassas yüzeyleri bile çizmeden mükemmel şekilde temizler. Yoğun ve pürüzsüz yüzeyi kısa sürede çok fazla köpük üretir. Bu sayede araç yüzeyinde oluşan en inatçı kirleri bile yumuşatarak daha kısa sürede çıkarmanıza yardım eder. Temizlik sırasında araç boyasına zarar vermez. Ürünü otomobil, karavan, tekne ve motosiklet temizliğinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ergonomik tasarımı sayesinde konforlu kullanım sunan ürün, geniş yüzeyiyle temizlik işlemini daha kısa sürede bitirmenize yardımcı olur.

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6. Parlak ve siyah lastikler: TveT Space Lastik Parlatıcı

Dışarıdan bakanı arabanıza hayran bırakacak en iyi araba parlatma ürünleri

Arabanızın lastiklerinin parlak ve temiz olmasını sağlayarak daha yeni, güzel görünmesine katkıda bulunabilirsiniz. TveT Space Lastik Parlatıcı sayesinde araç lastikleri, kauçuk alanlar, tampon ve fitil gibi bölgeleri temizleyebilirsiniz. Lastiklerin siyah görünmesine yardım eden ürün aynı zamanda onlara parlaklık katar. Parlatıcı sayesinde lastiklerin sararmasını ve renginin solmasını önleyebilirsiniz. Ürün, antistatik özelliğiyle yağmursuz kuru ortamlarda tozların tekere yapışmasını engelleyerek onların daha uzun süre temiz kalmasını sağlar. Ürün; kış aylarında 3 gün, yazın ise 7 gün boyunca lastiklerinizi temiz tutar.

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7. Parlak jantlara sahip olabilirsiniz: Gojo Jant Temizleyici

Dışarıdan bakanı arabanıza hayran bırakacak en iyi araba parlatma ürünleri

Zamanla jant üzerinde oluşan yağ ve kirler kötü görüntüye sebebiyet verir. Neyse ki parlak ve temiz jantlara sahip olmak için Gojo Jant Temizleyici'ye göz atabilirsiniz. Her türlü alaşım için tercih edebileceğiniz ürün, fren balatası ve diğer zorlu lekeleri jant yüzeyinden kolayca temizlemenizi sağlar. Özel alkali formülüyle kiri yüzeyden kolayca çıkaran temizleyici, jantın parlak ve yeni görünmesine katkıda bulunur. "Jant temizleyici nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. İlk olarak jantları iyice yıkayın. Spreyi jantlara püskürtün. 1 dakika bekledikten sonra bez ile yüzeye uygulayın. Son olarak temiz bezle jantları parlatın. İşte, bu kadar kolay!

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8. Özel formül: 404 Met-Par Çok Amaçlı Metal Parlatıcı

Dışarıdan bakanı arabanıza hayran bırakacak en iyi araba parlatma ürünleri

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404 Met-Par Çok Amaçlı Metal Parlatıcı, gelişmiş teknolojisi sayesinde bütün metal yüzeylerin korunmasına ve parlak görünmesine yardımcı olur. İçeriğinde bulunan özel aktif madde, metal aksam üzerindeki kiri söker ve onu göz alıcı bir parlaklığa kavuşturur. Yüzeye el ile temas edilmediği sürece parlaklığını muhafaza eder. Ürünü araç jantlarında, metal yüzeylerde, fiberglasta, seramikte ve fayanslarda güvenle tercih edebilirsiniz. "Metal parlatıcı nasıl uygulanır?" diye merak ediyorsanız hemen bahsedelim. Ürünü yüzeye yeterli miktarda sürün. Yüzeyi kumaş parçası ya da pamukla iyice ovun ve kumaş yardımıyla parlatın.

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9. Farlarınızı kolayca temizler: BrillantCare Far Parlatıcı

Dışarıdan bakanı arabanıza hayran bırakacak en iyi araba parlatma ürünleri

Dış etmenler yüzünden araç farları zamanla yıpranır ve kötü görünmeye başlar. BrillantCare Far Parlatıcı, özel formülü sayesinde far yüzeyinde etkili bir temizlik yaparak farların saydamlığını ve netliğini iyileştirir. Bu sayede araç farları ilk günkü gibi parlak ve yeni görünüm kazanır. Renk bozukluğunu ve ince çizgileri giderir. Koruma özelliği ile uygulandığı yüzeyde kir oluşmasını ve çizilmeleri engeller. Su itici polimerden oluşan ürün, suyun yüzeyden kayıp gitmesini sağlayarak su lekesi oluşumunu önler. Sıvı formülü sayesinde parlatıcıyı kolayca uygulayabilirsiniz.

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10. İkisi bir arada: Valet Pro Cilalı Parlatıcı Şampuan

Dışarıdan bakanı arabanıza hayran bırakacak en iyi araba parlatma ürünleri

Hem aracınızı yıkayacak hem ona parlaklık kazandıracak bir ürün satın almak istiyorsanız Valet Pro Cilalı Parlatıcı Şampuan'a göz atmalısınız. Üst düzey bileşenlerden oluşan ürün, cilalanmamış yüzeyde bile yıkama sonrası parlak ve cilalı görünüm oluşturur. Araç yüzeyine yapışmış inatçı lekeleri otomobile zarar vermeden derinlemesine temizler. İçeriğinde bulunan carnauba balmumu sayesinde yüzeyin korunmasına yardımcı olur ve ona ultra derin parlaklık kazandırır. Bu sayede arabanız ilk günkü gibi yeni ve parlak bir görünüme sahip olur. Üründen maksimum verim almak için şampuanı ılık su ile kullanabilirsiniz.

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