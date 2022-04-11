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Dişçi korkusu yaşayanlar için en uygun tedavi yöntemi

11.04.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dişçi korkusu bazı kişilerde küçük yaşlardan itibaren görülüyor. Dişçi korkuları genellikle yıllar geçtikçe aşılsa da ileri yaşlarda da bu korkuya sahip olan birçok kişi bulunuyor. Dişçi korkusu nedeniyle dişçiye gitmekten çekinenler için uyutularak yapılan tedavi en uygun tercih oluyor. Uyutularak yapılan tedavi son yıllarda büyük ilgi görüyor.

Dişçi korkusu yaşayanlar için en uygun tedavi yöntemi

Diş ağrısı çekenlerin dişçi korkusu bulunuyor çok büyük sorunlar yaşayabiliyorlar. Ağız ve diş sağlığını tehlikeye atacak boyutlara gelene kadar dişçiye gitmekten kaçınan kişiler dişlerini kaybedebiliyorlar. Dişçi korkusu oldukça yaygın olan korkular arasında bulunuyor. Uzmanlar dişçi korkusunu aşamayan kişiler için en uygun tedavi yönteminin uyutularak tedavi olduğunu belirtiyorlar. Son dönemde daha da arttığı gözlemlenen dişçi korkusu “uyutularak tedavi” yöntemine olan talebi artırıyor. Normal tedavilere göre daha ağrılı geçen gömülü diş ve yirmi yaş diş çekimi ile implant uygulamaları, yetişkin hastalarda genel anestezi altında yapılıyor.

HASTA KONFORU İÇİN GENEL ANESTESİ UYGULANIYOR

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Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzman Dt. Mehmet Askar, çocukların yanı sıra yetişkinlerde de görülen “dişçi korkusu”nun yersiz olduğunu ancak bu durumla başa çıkamayanları “uyutarak” tedavi ettiklerini belirtti. Yetişkin hastalarda uyutularak diş cerrahi işlemlerinin son dönemde sıklıkla tercih edildiğini aktaran Mehmet Askar, “Diş hekimi korkusu olan çocuk ve yetişkin hastalar, bulantı refleksi olduğu için tedavi sırasında cerrahi işlem bölgesinde izolasyonun ve hasta stabilizasyonunun sağlanamadığı hastalar ve diş hekimi ünitinde işlem yapılmasının mümkün olmadığı özel gereksinimli bireylerin diş tedavileri uyutularak yapılıyor” ifadelerini kullandı. Askar, işlem süresi uzun olan çoklu implant tedavileri, büyük kist veya tümör operasyonları durumlarında da hasta konforu için de genel anestezinin tercih edildiğini dile getirdi.

ÖZEL BİR DURUM YOKSA HASTA AYNI GÜN TABURCU EDİLİYOR

Gömülü kalan yirmi yaş dişlerinin çekimi ile komplike olduğu düşünülen diş çekimlerinin de hasta uyutularak yapılabildiğini belirten Askar, “Sedasyon veya genel anestezi altında yapılan işlemler tam teşekküllü bir hastanede, ameliyathane ortamında ve alanında uzman bir anestezi ekibiyle tamamlanır. Hastamızın eşlik eden kronik sistemik bir hastalığı veya takip gerektiren özel bir durumu yoksa aynı gün içinde taburcu edilir” bilgisini paylaştı.

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İMPLANT UYGULAMALARI İÇİNDE TERCİH EDİLİYOR

Teknolojiyle birlikte gelişen implant uygulamalarına ilginin her geçen gün arttığını vurgulayan Askar, “Tek diş eksikliklerinde komşu dişleri küçültmeye gerek kalmadan eksik diş boşluğunun kapatılabilmesi, çoklu diş kaybının veya tam dişsizliğin olduğu durumlarda hastalara hareketli protez yerine sabit protez imkanı sunması gibi avantajları hastalarımızın dental implantları tercih etmesindeki temel sebeplerdir. İmplant cerrahisinin genel anestezi altında tamamlanması, cerrahi işlem yaptıramadığı için implant tedavilerini ertelemek zorunda kalan hastalarımız için konforlu bir yöntemdir. Hastaya özel tedavi planlamasıyla implant uygulamasından sonra birkaç gün iyileşme için beklenerek implantın kemikle kaynaşması sağlanır ve implant üstleri için kaplama ve protez aşamalarına klinikte devam edilir.”dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Diş hekimi
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