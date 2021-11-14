Discord platformuna NFT entegrasyonlarını planlamıyor

Görüntüye ek olarak “Muhtemelen hiçbir şey,” ifadeleri kullanıldı. TechCrunch’dan gelen bir rapora göre, bu, NFT topluluğunda başka bir şeyin kısaltması anlamına geliyor.

Nitekim gerçekten de öyle olduğu ortaya çıktı. Kısa sürede şirket kripto entegrasyonları eklerse Nitro aboneliklerini iptal edeceklerini söyleyen Discord kullanıcıları hızla ortaya çıktı. Bir Twitter kullanıcısı, birçok kişinin duygularını kısaca özetleyerek, “Dostum, arkadaşlarıma Discord’un çevreye büyük bir zarar vererek piramit planlarını teşvik ettiğini ve onları Nitro aboneliklerini iptal etmeleri gerektiğini ve rakip platformlara geçeceğimizi söylemek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Oyun haber küratörü Ryan Brown’a göre, o tweet şirket çalışanları arasında iç muhalefete neden oldu. Çarşamba günü Citron ve Discord bir yanıt vermek zorunda kaldı. Twitter’da “Herkese bakış açıları için teşekkürler” dedi. “Bu dahili konsepti platformumuza sokmak için şu anki planımız yok.” Platformlarda Potansiyel bir değişiklik olduğunda tepkilerin gelmesi şaşırtıcı bir şey değil. Ancak, Discord kullanıcılarının şirketin kripto para cüzdanlarını entegre etme planlarını protesto ediş şekilleri bu kişilerin platformu ne kadar çok sevdiğini gösteriyor.

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