Discord soruşturmasında, adı dolandırıcılık ve şantaj suçlarına karışan Ecrin Su Çoban'ın evinde arama...

İstanbul Fatih'te yaşanan katliamın ardından çocuklara yönelik şantaj ve cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen Discord’a erişim engeli getirilmişti. Birçok fenomen ismin adının geçtiği Discord skandalında Ecrin Su Çoban’ın da adı şantaj ve dolandırıcılık iddiasıyla listede bulunmuştu.

Pointer isimli sosyal medya hesabının iddiasına göre soruşturmaya dahil edilen Ecrin Su Çoban'ın evinde arama yapılacağı ve elektronik cihazlarına el konulacağı belirtildi.

NELER YAŞANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi” hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçilmiş ve Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Discord'un bazı URL adreslerine Türkiye’den erişim engeli kararı verilmişti. Discord’a erişim engellenmesinin ardından, platformun dolandırıcılık ve şantaj iddialarıyla ilişkilendirilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Adalet Bakanı’nın açıklamalarına göre, Discord’da suç unsuru taşıyan içeriklerin tespit edilmesiyle birlikte, uygulamanın Türkiye'de erişime kapatılması kararlaştırıldı.