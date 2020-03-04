Dişe zararlı besinler hangileri? En çok bunlar etkiliyormuş

Ağız ve diş dokuları sadece beslenmek için değil, genel beden sağlığımız ve sosyal hayatımız için de çok değerlidir. Ağız sağlığınıza özen gösteriyor, düzenli olarak dişlerinizi fırçalayıp kontrollerinizi yaptırıyor olabilirsiniz. Sağlıklı dişler için düzenli bakımın yanında yediğiniz gıdalara da dikkat etmelisiniz.

İşte dişinize en çok zarar veren besinler:

1. SODA

Özellikle meyveli sodalar, şekerli olmaları bakımından çürümeyi hızlandırabilirler ve içerdikleri yüksek asit diş minenize zarar verebilir.

2. ENERJİ İÇECEKLERİ & SPOR İÇECEKLERİ

Enerji ve spor içeceklerini özellikle spor öncesinde kullanmanın sağlıklı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama unutmayın ki büyük oranda şeker barındıran bu içecekler dişlere zarar veriyor.Ayrıca spor yaparken oluşan ağız kuruluğunu asitli bir içecekle gidermek dişlerein yanında ağız içindeki yumuşak dokular içinde zararlı olacaktır.

3. ŞARAP

Genel olarak alkol diş sağlığını olumsuz etkiliyor. Ama beyaz ve kırmızı şarabın bu konuda liderliği olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kırmızı şarap dişlerde lekeler oluşturabiliyor.

4. KAHVE

Kahve de dişlerde leke oluşmasına neden olan ve dişleri sarartan içeceklerden. Kahve sonrasında bir bardak su içme alışkanlığını edinebilirsiniz. Bunun yanı sıra kahvenize şeker koyuyorsanız, bunu da azaltmanızda fayda var.