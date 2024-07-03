Disfaji (Yutma güçlüğü) nedir, neden olur? Disfaji testi nasıl yapılır? Disfaji belirtileri ve tedavisi

Disfaji tanısı genellikle bir gastroenterolog veya kulak burun boğaz uzmanı tarafından yapılır. Tanı sürecinde hastanın semptomları değerlendirilir, fiziksel muayene yapılır ve bazen görüntüleme testleri (örneğin, endoskopi, radyografi) gerekebilir. Tedavi seçenekleri, disfajinin altında yatan nedene bağlı olarak değişir. Bu tedaviler arasında diyet değişiklikleri, dil ve yutma egzersizleri, ilaç tedavisi, cerrahi müdahale veya rehabilitasyon programları yer alabilir.

Disfaji (Yutma güçlüğü) nedir?

Disfaji veya yutma güçlüğü, bireyin yemek yediği veya sıvı içtiği zaman yaşadığı zorluk veya engellemeleri ifade eder. Bu durum, sindirim sisteminin karmaşık bir işlevi olan yutma sürecinde meydana gelir ve çeşitli sağlık sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Disfaji, genellikle kas zayıflığı, sinir sistemi hastalıkları, yemek borusu tıkanıklıkları veya bazı ilaçların yan etkileri gibi faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Tedavi, disfajinin nedenine bağlı olarak değişebilir ve diyet değişiklikleri, egzersizler, ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale gibi yöntemleri içerebilir. Disfaji ne demektir? sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Disfajinin belirtileri bireyden bireye değişebilir ancak genel olarak disfaji belirtileri şunlardır:

Yutma sırasında ağrı veya zorluk

Yutma sırasında boğulma hissi

Yemek sonrasında öksürük veya hıçkırık

Yavaş yemek ve içmek

Ağızda yemek kalması

Disfaji neden olur?

Disfajinin birçok nedeni olabilir. Bunlar arasında kas güçsüzlüğü veya koordinasyon bozuklukları (örneğin, felç, miyopati), sinir sistemi hastalıkları (örneğin, multipl skleroz, Parkinson hastalığı), yemek borusu darlığı veya tıkanıklıkları, yutma reflekslerinin etkilenmesi, veya bazı kanser türlerinin yol açtığı anatomik değişiklikler sayılabilir. Ayrıca, ilaçların yan etkileri veya yaşlılık gibi doğal süreçler de disfajiye katkıda bulunabilir.

Psikolojik disfaji, fiziksel bir nedene bağlı olmayan yutma güçlüğüdür. Anksiyete, stres veya depresyon gibi psikolojik faktörlerden kaynaklanır. Psikolojik disfaji, her yaştan insanı etkileyebilir, ancak en yaygın olarak yetişkinlerde görülür. Psikolojik disfaji anksiyete ,stres, depresyon ve travmatik deneyimler sonucu oluşabilir.

Disfaji hangi bölüm bakar?

Disfaji (yutma güçlüğü), çeşitli uzmanlık alanlarının ilgisini çeken karmaşık bir durumdur. Hangi bölümün sizinle ilgileneceği, disfajinizin altta yatan nedenine ve şiddetine bağlıdır. Disfajiye hangi doktor bakar sorusuna şu yanıtları verebiliriz:

Gastroenteroloji

Kulak Burun Boğaz

Nöroloji

Geiatrik Tıp

Disfaji testi nasıl yapılır?

Disfaji, yutma güçlüğüdür ve çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Disfaji tanısı koymak ve altta yatan nedeni belirlemek için doktorunuz size bir dizi test yaptırabilir. Disfaji testi şu şekilde yapılır:

Tıbbi geçmiş ve fiziki muayene yapılır.

Nörolojik muayene yapılarak sinir sistemi kontrol edilir.

Yutma gözlemi yaparak yutma mekanizması incelenir.

Barium yutma, endoskopi, BT ve MR, gibi görüntüleme testleri uygulanabilir.

Yutma mekanizmasının çalışmasını değerlendirmek için yutma basıncı testi ve EMG testi gibi testler yapılabilir.

Disfaji tedavisi seçenekleri ise şunları içerebilir:

Bir dil ve konuşma terapisti, yutma mekanizmanızı geliştirmenize yardımcı olmak için yutma egzersizleri öğretebilir.

Doktorunuz, kaslarınızı gevşetmeye veya yutma kaslarınızı uyarmaya yardımcı olmak için ilaçlar reçete edebilir.

Bazı durumlarda, yutma mekanizmanızdaki bir tıkanıklığı gidermek için cerrahi gerekli olabilir.





