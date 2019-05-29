Elazığ’da 2 üniversite öğrencisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesine destek vermek için dışı akvaryum görünümlü yapay zekalı katı atık ayrıştırma makinesi yaptı.

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Yunus Emre Aydın ve Engin Ülger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesine destek vermek için proje geliştirdi. 2 öğrenci 4 aylık çalışma sonrasında dışı akvaryum görünümlü yapay zekalı katı atık ayrıştırma makinesi yaptı. ’Vatoz’ ismi verilen geri dönüşüm makinesi, üzerindeki yazılım ve görüntüleme sistemi ile katı atıkları ayırarak altındaki haznesinde biriktirerek önemli bir kolaylık sağlıyor.

Vatoz isminde yapay zeka temelli atık ayrıştırma makinesi yaptıklarını belirten Yunus Emre Aydın, “Makineyi yapmamızın en büyük amacı, artık geri dönüştürülen maddelerin el ile toplamak değil de ileri teknoloji kullanarak toplamayı amaçladık. Tek bir makine içerisine tek bir yerden atılıyor ve ayrı ayrı kendi haznelerinde depolanıyor. Dışını da akvaryum şeklinde yaptık. Bunun en büyük sebebi ise çöplerin o kötü görüntüsünü kapatmaktır. Makineye dışarından bakılınca kesinlikle bir çöp depolama makinesi olarak görülmüyor. Güzel görsele hitap eden bir akvaryum olarak görülüyor ama işin aslına gelince çöpü ayrıştıran bir makine olduğu ortaya çıkıyor. Şu an prototip aşaması tamamlandı” dedi.