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Dışı akvaryum içi katı atık ayrıştırma makinesi "Vatoz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 18:14 | Son Güncelleme

Elazığ’da 2 üniversite öğrencisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesine destek vermek için dışı akvaryum görünümlü yapay zekalı katı atık ayrıştırma makinesi yaptı.Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Yunus Emre Aydın ve Engin Ülger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesine destek vermek için proje geliştirdi.

Elazığ’da 2 üniversite öğrencisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesine destek vermek için dışı akvaryum görünümlü yapay zekalı katı atık ayrıştırma makinesi yaptı.
Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Yunus Emre Aydın ve Engin Ülger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesine destek vermek için proje geliştirdi. 2 öğrenci 4 aylık çalışma sonrasında dışı akvaryum görünümlü yapay zekalı katı atık ayrıştırma makinesi yaptı. ’Vatoz’ ismi verilen geri dönüşüm makinesi, üzerindeki yazılım ve görüntüleme sistemi ile katı atıkları ayırarak altındaki haznesinde biriktirerek önemli bir kolaylık sağlıyor.
Vatoz isminde yapay zeka temelli atık ayrıştırma makinesi yaptıklarını belirten Yunus Emre Aydın, “Makineyi yapmamızın en büyük amacı, artık geri dönüştürülen maddelerin el ile toplamak değil de ileri teknoloji kullanarak toplamayı amaçladık. Tek bir makine içerisine tek bir yerden atılıyor ve ayrı ayrı kendi haznelerinde depolanıyor. Dışını da akvaryum şeklinde yaptık. Bunun en büyük sebebi ise çöplerin o kötü görüntüsünü kapatmaktır. Makineye dışarından bakılınca kesinlikle bir çöp depolama makinesi olarak görülmüyor. Güzel görsele hitap eden bir akvaryum olarak görülüyor ama işin aslına gelince çöpü ayrıştıran bir makine olduğu ortaya çıkıyor. Şu an prototip aşaması tamamlandı” dedi.

Seri üretime geçmek istiyorlar
Gerekli destekleri almaları halinde seri üretime geçmeyi düşündüklerine değinen Aydın, “Çöpü attığımız vakit yapay zekadan bir veri gidiyor. Görüntüleme işlemini kullanarak metal mi plastik mi onu anlıyor ve makine içerisinde ayrıştırma işlemi yapılıyor. Biz bu ayrıştırmadan önce makine veri seti oluşturuyoruz. Bu veri seti ile makineye öğretme yapıyoruz. Bir insan gibi öğrenme aşamasına girdi. Öğrendikten sonra çöpleri insanların ayrıştırabildiği gibi ayrıştırıyor” ifadelerini kullandı.
Dünyada güzelliklerle birlikte sorunların da yaşandığını dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner ise, “Bunlardan en fazla ön plana çıkan çevre sorunlarıdır. Son dönemlerde dünya bizim yükümüzü kaldıramaz duruma geldi. Bizden çıkan evsel, sanayi ve diğer atıklar artık dünyayı tehdit eder duruma geldi. Dünyada yaşayan her birey kendisine birer sorumluluk olarak çevresini ve dünyasını korumak üzere harekete geçti. Atıklarla ilgili birçok proje yapılıyor. Emine Erdoğan himayesinde Sıfır Atık Projesi başladı ve uygulanıyor” şeklinde konuştu.

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