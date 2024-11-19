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  4. Dışı başka içi başka: Meyve reyonlarındaki büyük tehlike! Parlıyorsa almayın

Dışı başka içi başka: Meyve reyonlarındaki büyük tehlike! Parlıyorsa almayın

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.11.2024 08:24
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Vitamin deposu meyvelerle ilgili zaman zaman gündeme gelen bir tartışma var. Adı parafin... Meyvelerin üzerini kaplayan bu kimyasal onların daha parlak ve daha canlı görülmesini sağlıyor. Hatta daha uzun süre bozulmadan da kalmasını sağlayabiliyor ama bunu yaparken de insan sağlığını ciddi şekilde bozuyor. Peki, bu zehri almamak için ne yapmak gerekiyor? Uzman isimler yanıtladı.

Dışı başka içi başka: Meyve reyonlarındaki büyük tehlike! Parlıyorsa almayın

Pazara, markete veya manava gittiniz dolaşıyorsunuz, bakıyorsunuz meyve sebzeler parlıyor. Aslında bu insanların dikkatini çekse de uzak durmakta fayda var. Meyvelerin parlak olması onların taze olduğu anlamına değil, dışının parafinle kaplı olduğu anlamına geliyor. İşte bu durumda şüphelenmelisiniz. Atv Ana Haber'e konuşan uzman isimlerin uyarıları haberimizde.

MEYVE REYONLARI PARAFİN DEPOSU

Gıda Mühendisi Samet Şahin, "Genelde albenisi artsın diye özellikle elmalarda parafin kullanıyor. Bu madde petrolden elde edilen, kokusuz ve saydam bir mumdur. Bir bıçak yardımıyla elmanın üzerinde kazıma işlemi yaparsanız mumun çıktığını net bir şekilde göreceksiniz. Bu mum ateşi gördüğü zaman eriyor. Sağlığa zararlı" dedi.

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Şahin, bu tip alışverişlerde kabuğunun soyulması gerektiğini belirterek, "Dışarıdan meyve alıyorsak ve özellikle güvenmediğimiz yerlerden alıyorsak kabuğunu soyarak tüketmeliyiz" dedi.

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Bu hilenin tek amacı ürünün albenisini artırmak değil, daha uzun ömürlü olmasını da sağlamak. Öyle ki haftalarca oda sıcaklığında kalmasına rağmen çürümeyen meyveler var. Meyveyi korurken insan sağlığını tehlikeye atan o maddenin adı parafin.

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ZEHİR ETKİSİ YAPIYOR

Uzmanlar parafinin insan vücudunda zamanla zehir etkisi yaptığını söylüyor.

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Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr. Pervin Avcı, "Parafin kaplı olan bu tür meyvelerin uzun süreli tüketilmesi bağışıklık sisteminde bozulmaya, birtakım romatizmal hastalıklara veya kansere neden olabilir" ifadelerine yer verdi.

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