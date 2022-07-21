Dışı gibi içi de güzel! ''Babamın tedavisini finanse etmek için erotik fotoğraflarımı satıyorum''

33 yaşındaki Amerikalı model Neyleen Ashley, geçirdiği estetik operasyonlar sayesinde alışılmışın dışında büyük bir boyuta ulaştırdığı göğüsleriyle, sosyal medyada oldukça popüler. Florida’da yaşayan model, 59 yaşındaki babasına böbrek yetmezliği teşhisi konulmasının ardından, tüm çabasının onun tedavi masraflarını karşılamak için olduğunu açıkladı.

ASLA BIRAKMAYACAK

Beşinci evre böbrek yetmezliği tanısı konan babasının nöbetler geçirdiğini, gerçekten korkunç spazmlar yaşadığını ve acıdan iki büklüm olup ilaçlara mahkum kaldığını anlatan Ashley, bir mucize için "umut etmeyi asla bırakmayacağını" söyledi ve bir nakil gerçekleşmezse bile babasını olabildiğince rahat ettirmeye kararlı olduğunu anlattı.

BABASI ÖĞRETMİŞ

Babasına yardım etmek için erotik fotoğraflar sattığını itiraf eden model, bunu babasına söylediğinde güldüğünü ve komik olduğunu düşündüğünü söyledi. Sarışın güzel, "Babam bana ve kız kardeşime her zaman cinselliğimizi yargılamadan sahiplenmeyi öğretti," diye anlattı.

ŞAKA YAPIYORDU

Hatta babasının onları büyütürken kadınların güçlendirilmesini teşvik ederek kızlarının birbirinden seksi genç kadınların garsonluk yaptığı dünyaca ünlü bir restoran zincirinde çalışmalarını istediğini söyleyerek her zaman şaka yaptığını söyledi.

KENDİ BÖBREĞİNİ VERMEK İSTEDİ

Ashley, babasına ne kadar iyi ve başarılı bir baba olduğunu göstermek için mümkün olan her şeyi yapmak istediğini" söyledi. Babasının hiçbir sağlığa zararlı alışkanlığı olmamasına rağmen bu hastalığa yakalandığını anlattı. Ashley, babasına kendi böbreğini vermek istediğini ancak bunun genetik kodlar nedeniyle doğru bir hamle olmayacağına karar verildi.



