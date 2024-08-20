Dışı kek içi zehir: 'Uyku keki' skandalı! Yiyen kendinden geçiyor, gözleri kızarıyor

Dışı kek içi zehir! İnternet üzerinden 'uyku keki' adıyla satışa sunulan bu kek tüketenler üzerinde etkisi ne olduğunu ortaya çıkarıyor. 1200 TL'den satışa sunulan külah şeklindeki keklerin içinde 'Delta-9 THC' yani uyuşturucu madde olduğu söyleniyor. Atv Ana Haber'e konuşan uzmanlar bu kekle ilgili korkunç detayları anlattı.

UYUŞTURUCUYLA YAPILMIŞ KEK SATILIYOR

'Türkiye'de bir ilk' sloganıyla satış yapan o firmadan ürün alanların videosunda ayakta zor durdukları, gözlerinde kızarıklıklar ve kendilerinden geçtikleri açıkça görülüyor.

Sahte ürünlerin içerisine uyuşturucu madde eklediği iddia edilen o firma tepkilerden sonra satış sayfasını ve sosyal medya hesabını kapattı.

"BAĞIMLILIK YAPABİLİR"

Gıda Mühendisi Samet Şahin, "Bu madde esrar maddesinin etken maddesidir. Sağlığa kesinlikle zararlıdır. Bu madde esrar maddesinin etken maddesidir. Aslında baktığımız zaman kullanıma uygun bir madde değil. Zaten ülkemizde de herhangi bir gıdaya katılması uygun ve yasal değil. Esrarın etken maddesi olduğu için esrarın göstermiş olduğu etkileri gösterebilir. Uyuşukluk ya da bağımlılık gibi tekrar aynı gıdayı tüketmek gibi yapılabilir." ifadelerine yer verdi.

NASIL BİR CEZA ALACAKLAR?

Olaydan sonra hem satış sayfalarını hem de sosyal medya hesaplarını kapatan firmanın nasıl bir ceza alacağı merak konusu olurken, Avukat Mustafa zafer, "Bu şekilde satış yapan kişilerin 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezalarıyla bin günden 20 bin güne kadar adli para cezalarına çarptırılmaları mümkün." ifadelerine yer vererek alabilecekleri cezaları anlattı.

İnternetten satışa sunulan bu ürünlerin güvenilir olup olmadığına ilişkin ise Gıda mühendisi Şahin yaptığı açıklamada “Bir ürün oluşturuluyor ve herhangi bir denetime tabi olmadan internet üzerinden satışa başlayabiliyor. Tarımdan onaylı üretim ve satış belgesi olan ürünlerin satın alınmasını tavsiye ediyoruz.” dedi.