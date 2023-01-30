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Dişi köpekten duygulandıran vefa! 1 hafta boyunca başında bekledi: "Muhtemelen sisli bir havada..."

30.01.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dişi köpek, otomobilin çarpması sonucu ölen erkek köpeğin 1 hafta başında bekledi. Dişi köpeğin, ölen erkek köpeğin başında beklediğini gören ilçede elektrik tamiratı yapan İsmail Fatih Eren (35), evden getirdiği yiyecekle dişi köpeği beslediğini ve köpeğin burada 1 haftadır beklediğini söyledi. Eren, ölen köpek için ise "Muhtemelen sisli bir havada otomobil çarptı." diye konuştu.

Dişi köpekten duygulandıran vefa! 1 hafta boyunca başında bekledi: "Muhtemelen sisli bir havada..."

Bayramiç ilçesine bağlı Çiftlik köyü mevkinde 23 Ocak'ta otomobil çarpması sonucu bir erkek köpek öldü. İlçede elektrik tamiratı yapan İsmail Fatih Eren, yolda bir erkek köpeğin öldüğünü, dişi bir köpeğin de yanında beklediğini gördü. Eren, ölen köpeği yoldan kenara çekti, evden getirdiği yiyecekle dişi köpeği besledi.

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"GERİ DÖNERKEN TEKRAR AYNI YERDEYDİLER"

Köpeğin burada 1 haftadır beklediğini söyleyen Eren, "Muhtemelen sisli bir havada otomobil çarptı. Köyde elektrik işini yapmaya giderken, ölen köpek ile başında bekleyen diğer köpeği gördüm. Geri dönerken tekrar aynı yerdeydiler. Daha sonra evden ekmek yiyecek alıp, geldim. 1 hafta boyunca besledim" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bayramiç köpek

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