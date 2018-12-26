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Dışı salçayla sıvanmış paketlerde 49 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 11:36 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da jandarma tarafından durdurularak aranan araçta dış yüzeyi biber salçasıyla sıvanmış paketlerde 49 kilo esrar ele geçirildi.

Dışı salçayla sıvanmış paketlerde 49 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da jandarma tarafından durdurularak aranan araçta dış yüzeyi biber salçasıyla sıvanmış paketlerde 49 kilo esrar ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Araçta eğitimli köpeğin de katılımıyla yapılan aramada dış yüzeyi biber salçası ile sıvanmış paketlerde 49 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Dışı salçayla sıvanmış paketlerde 49 kilo esrar ele geçirildi

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