Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da Mert D. (18) isimli genç, dişinin çekilmesi için yapılan uyuşturucu iğnenin, yeterince uyuşturmadığını öne sürerek tartıştığı diş hekimi Hamdi Gören’i (45) bıçakladı. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen genç gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Gören'in hayati tehlikesi sürüyor.

Olay saat 11.00 sıralarında Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nde yaşandı. Mert D. dişini çektirmek için hastaneye geldi. Diş hekimi Hamdi Gören, gence, dişini uyuşturmak için iğne yaptı. İddiaya göre, Mert D. dişinin uyuşmadığını söyleyerek, sinirlendi. Çıkan tartışma sırasında da üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, diş hekimi Hamdi Gören’i sol koltuk altından bıçakladı.

Sekreterin çığlıkları üzerine gelen güvenlik görevlileri saldırganı etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Gören, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mert D. de polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Tedaviye alınan Hamdi Gören’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Başlatılan soruşturma sürüyor.

