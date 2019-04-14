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'Dişil Faillikler ve Öznellikler' BİLGİ Üniversitesi’nde ele alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 11:24 | Son Güncelleme

İstanbul Bilgi Üniversitesi, sinema, televizyon ve alternatif yayın mecralarında dişil öznelliğin inşasını incelemek üzere 'Sinema ve TV’de Dişil Faillikler ve Öznellikler' başlıklı uluslararası bir konferans düzenledi.

'Dişil Faillikler ve Öznellikler' BİLGİ Üniversitesi’nde ele alındı

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Bilgi Üniversitesi, sinema, televizyon ve alternatif yayın mecralarında dişil öznelliğin inşasını incelemek üzere 'Sinema ve TV’de Dişil Faillikler ve Öznellikler' başlıklı uluslararası bir konferans düzenledi. Farklı ülkelerden alanında uzman akademisyenlerin katıldığı etkinlikte kadınların kamera arkasında ve ekranda değişen konumlarının yanısıra, seyirci olarak dönüşen deneyimleri de ele alındı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü, 'Sinema ve TV’de Dişil Faillikler ve Öznellikler Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Üniversitenin santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen konferansta sinema ve televizyon dünyasında kadınların kamera arkasında, ekranda ve seyirci olarak edindikleri deneyimler katılımcılara yalın bir dille aktarıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını ise İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Bölüm Başkan Vekili Dr. Öğretim Üyesi Ebru Thwaites Diken yaptı.

KADININ ÖZNELLİĞİ YORUMLANDI

Oscar ödüllü Danimarkalı yönetmen Susanne Bier’in filmlerinde kadın öznelliğini 'mekânın cinsiyetlendirilmesi” üzerinden yorumlayan Dr. Thwaites Diken, Bier’in filmlerinde maskülinitenin kırılma noktaları, farklı erkeklik konfigürasyonları, dişil öznelliğin olanakları ve sınırları üzerine bir sunum yaptı. Etkinlikte söz alan isimlerden İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Tunç,popüler kültür anlatılarında kötücül kadın karakterlerin nasıl temsil edildiğine dair analizlerini “House of Cards” dizisi üzerinden aktardı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. Feride Çiçekoğlu ise yönetmen Pelin Esmer’in filmlerinde kırsaldaki kadınların tiyatro oyunculuğu deneyimiyle nasıl dönüştüğüne dair bir sunum gerçekleştirdi.

FARKLI TOPLUMSAL CİNSİYET KİMLİKLERİ

Konferansta Bilkent Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Colleen Kennedy-Karpat da “Agnes Varda ve Tekil Dişillik” başlıklı bir sunum yaparak sinema tarihine katkısı olan Varda’dan ve onun ünlü Fransız yönetmen Jean-LucGodard ile ilişkisinden bahsetti. Konferansın en dikkat çeken isimlerinden biri olan ve feminist film kuramcısı olarak dünya çapında tanınan Jackie Stacey ise bir başka dünyaca ünlü isim olan sinema sanatçısı Tilda Swinton hakkında hazırladığı sunumu katılımcılarla paylaştı.

Swinton’ın canlandırdığı karakterler ve çağdaş sanata yaptığı katkılar üzerinden sinemada toplumsal cinsiyetler arasındaki geçişlilik hakkında konuşan Stacey; “Swintonsinema kariyeri boyunca farklı toplumsal cinsiyet kimliklerini temsil eden, bunlar arasındaki eşitsizlik ve çatışmaların gün yüzüne çıkmasına katkıda bulunan bir sanatçıdır” dedi.

'Dişil Faillikler ve Öznellikler' BİLGİ Üniversitesi’nde ele alındı

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