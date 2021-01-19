Dişini çeken hekimi bıçaklamıştı! Tahliye oldu

Geçen yıl Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "kamu görevlisine karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası verilen tutuklu sanık M. D.’nin (20) davasında taraflar İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Müşteki avukatının itirazını reddeden Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık avukatı Erdal Yıldız’ın istinaf başvurusunu kabul etti.

‘DOKTORA ZARAR VERMEK İSTESEM EYLEMİME DEVAM EDERDİM’

İstinaf Mahkemesi'nde tekrar yapılan duruşmada çok pişman olduğunu belirten sanık M.D., "Doktor dişimi çekerken ağrıdığını söyledim, tepki gösterdim. O devam edince yattığım yerden başımda duran doktora bıçağı salladım. Doktoru yaralamak ya da öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sonradan şok oldum, pişman oldum. Doktorun başında bekledim, yanımızdaki hemşire odadan çıktı. Doktora zarar vermek isteseydim, o sırada eylemime devam eder, zarar verebilirdim. Doktor otururken vurmadım, bana hakaret etmedi, aramızda bir konuşma geçmedi” dedi.

"ÇEKİM SIRASINDA DEĞİL HEKİM MASASINDA OTURURKEN BIÇAKLANDIM"

Mağdur diş hekimi H. G. ise sanığın diş çekimi işleminden sonra kendisini bıçakladığını ifade ederek, "Çekim sırasında değil ben hekim masasına oturduğumda bıçaklandım. 'Kalbimden bıçaklandım' diye bağırınca hemşire güvenliği çağırmak için odadan çıktı. O sırada yaklaşık 5 dakika odada yalnız kalmış olabiliriz, tekrar bıçaklamamış olabilir” diye konuştu. Savcı, "olay kasten öldürmeye teşebbüs değil; yaralamadır" dedi