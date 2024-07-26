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Dişini çektiremeyen adam çılgına döndü! Hastane bahçesinde korku dolu anlar: Kurban Bayramı'ndan beri tedavi edilmiyorum

26.07.2024 09:38
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Sivas'ta bir şahıs iddiaya göre Kurban Bayramı'ndan beri dişini çektiremedi. Şahıs en sonunda öfkeden çılgına dönüp hastane bahçesindeki kamelyanın üzerine çıktı. Elinde kesici alet bulunan adam herkesi korkuttu. Bu sırada yaşanan telaş ve panik anları kameraya yansıdı.

Dişini çektiremeyen adam çılgına döndü! Hastane bahçesinde korku dolu anlar: Kurban Bayramı'ndan beri tedavi edilmiyorum

Mustafa Öz adlı vatandaş dişini çektiremediğini öne sürerek hastane bahçesinde korku dolu anlar yaşattı. Elinde kesici aletle kamelyanın üstüne çıkan vatandaşı kendine zarar vermeden indirmek zor oldu. Doktorun Öz'e "Çekmiyorum, git istediğin yerde çektir" dediği öne sürüldü.

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DEFALARCA GİTTİ, DİŞİ YİNE DE ÇEKTİRİLMEDİ

Edinilen bilgiye göre, olay Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre defalarca gitmesine rağmen hastanede dişini çektiremeyen Mustafa Öz (41), yine hastaneye gelip dişini çektiremeyince elindeki kesici aletle hastane bahçesinde bulunan kamelyanın üzerine çıktı. Yetkilileri çağıran Öz, emniyet ekiplerinin 2 saatlik uğraşları sonucu kendisine zarar vermeden çıktığı yerden indirildi.

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“DİŞİM ÇEKİLMEDİ, SİNİRLENDİM ÇIKTIM”

Tedavi edilmediğini iddia eden Mustafa Öz, “Kurban Bayramı'ndan itibaren bu hastaneye dişimi çektirmek için geliyorum. Fakat dişim doktorlar tarafından bir türlü çekilmedi. Olay bundan ibaret. Ben de sinirlendim, sesimi duyurmak için çıktım” şeklinde konuştu.

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"DOKTOR 'ÇEKMİYORUM, GİT İSTEDİĞİN YERDE ÇEKTİR' DEMİŞ"

Kardeşiyle kimsenin ilgilenmediğini söyleyen Murat Öz ise, “Kendisi randevu alıyor. Narkoz etkisini hemen göstermiyormuş. Yaklaşık iki dakika sonra doktor tekrar çağırdığında ağzının uyuşmadığını söylüyor. Doktorla orada bir münakaşa yaşıyor, doktor da kendisine 'Çekmiyorum, git istediğin yerde çektir' demiş. Bu olay birkaç kez tekrarlanmış. Sürekli hastaneye geliyor ve aynı muameleyi görüyor. Kimse ilgilenmiyor. Bugün yine gelip aynı şeyi yaşıyor, fakat dişini bir türlü çektiremiyor. Kardeşimin bilinen bir psikolojik rahatsızlığı yok” dedi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas hastane diş
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