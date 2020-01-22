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Disintegration – Multiplayer Teknik Beta Videosu Yayında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.01.2020 22:33 | Son Güncelleme

Private Division ve V1 Interactive Disintegration oyunu için yeni bir video daha yayımladı.

Disintegration – Multiplayer Teknik Beta Videosu Yayında

Bu videoda oyunun önümüzdeki hafta açılacak olan multiplayer teknik betasından görüntüler sunuluyor.

Halo’nun yaratıcısı Marcus Lehto’nun sizlere sunduğu bu yeni birinci şahıs shooter oyununun kapalı betası 28 Ocak’ta PS4, Xbox One ve PC Steam üzerinden oynanabilecek.

Kapalı Beta saatleri aşağıdaki gibidir:

Salı | 28 Ocak 2020 | 19:00- 22:59 Türkiye Saati (8am PT-11:59pm PT)

Çarşamba | 29 Ocak 2020 | 19:00- 22:59 Türkiye Saati (8am PT-11:59pm PT)

Açık beta ise kapalı betanın hemen ardından 31 Ocak tarihinde meraklıları için açılacak ve 1 Şubat boyunca açık olacak. Her iki betada da oyunculara üç multiplayer modu sunacak. Bu modlar oyunun tam sürümünde de mevcut olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Private Division V1 Interactive Disintegration

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