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DIŞİŞLERİ: ABD’Yİ STRATEJİK İLİŞKİLERİMİZDE ONARILMAZ YARALAR AÇACAK BU HATADAN GERİ DÖNMEYE DAVET EDİYORUZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 00:14 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya cevap verdi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya cevap verdi. Yapılan açıklamada "Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı bugün (17 Temmuz) , S-400 hava savunma sistemini tedariğimizden dolayı ülkemizin F35 programından çıkarılacağını açıklamıştır. Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır." denildi.

Yapılan açıklama şöyle devam etti: "F35 programının ana ortaklarından olan Türkiye’nin programın dışında bırakılması adil olmadığı gibi, S-400 sisteminin F-35’leri zaafa uğratacağı iddiası da geçersizdir. Bu konuda NATO’nun da katılacağı bir çalışma grubu kurulması teklifimizin karşılıksız bırakılması ABD tarafındaki önyargının ve meseleyi iyi niyetle kendi boyutları içinde çözme iradesinin eksikliğinin en bariz göstergesidir. ABD Türkiye’nin dostluğuna verdiği önemi sadece söylemle değil, eylemle ve özellikle de terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD/YPG ve FETÖ ile mücadelede göstermelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasında Osaka’da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi sırasında yapılan görüşmede ortaya konan anlayışa her düzeyde sadık kalınması bu bakımdan büyük önem taşımaktadır. ABD’yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz."

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