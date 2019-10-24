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Dışişleri: AP'nin harekat hakkında benimsediği tutumunu reddediyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu’nun (AP) bugün Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu’nun (AP) bugün Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz. Hiçbir güç ve hiçbir karar, Türkiye'yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaktan alıkoyamaz" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP'nin, Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumun tümüyle reddedildiği bildirildi. AP'nin aldığı kararın şaşırtmadığı kaydedilen açıklamada, "Evvelce her vesileyle ifade edildiği üzere, harekatımız uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütülmüştür. Harekat ile AB ve NATO tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir uygulanmıştır. Ayrıca bu harekatın meşruiyeti ABD ve Rusya ile yaptığımız anlaşmalarla da tescil edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
'AP, SAĞDUYUDAN YOKSUN TUTUMUNDA ISRAR ETMİŞTİR'
Bugüne kadar defaatle uluslararası kamuoyuna ve en üst düzeyde yabancı resmi muhataplara yapılan açıklamalarda, AP kararında yer alan iddiaların, tamamının yalanlandığı veyahut gerekli izahatın getirildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"AP, tüm bu açıklamalarımıza rağmen, gerçeklerle bağdaşmayan bir karar kabul ederek, Türkiye’ye karşı önyargılı ve sağduyudan yoksun tutumunda ısrar etmiştir. Suriye’den kaynaklanan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terörüyle ve yasa dışı göçle mücadele eden Türkiye’yle dayanışma göstermek yerine, bir terör örgütünün gündemine hizmet etmeyi ve asılsız iddialarına itibar etmeyi tercih etmiştir. Karar, Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerle yeni kurulan AP ile ülkemiz arasındaki ilişkileri geliştirme ve işbirliği ortamı yaratma çabalarına hizmet etmemektedir. Karar, AP’nin bölgesel ve küresel alandaki önemli gelişmeleri gerektiği şekilde takip edemediğini, neden ve sonuçlarını objektif ve bütüncül bir şekilde değerlendiremediğini, sağlam ve amaca uygun stratejiler geliştiremediğini göstermektedir. Suriye krizi bağlamındaki gelişmelerle gümrük birliği, katılım öncesi fonlar vb. ilgisiz konuları bağlantılandırmaya çalışmayı ayrıca ciddi bir hata olarak görüyoruz."
'HİÇBİR GÜÇ TÜRKİYE'Yİ GEREKLİ ADIMLARI ATMAKTAN ALIKOYAMAZ'
Açıklamada, "AP ve AB, Suriye’de siyasi çözüm sürecini hızlandıran, Türkiye, Avrupa ve NATO sınırında bölücülüğü ve terör bölgesi oluşumunu ve demografik değişiklik çabalarını engelleyen ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyan, ilave düzensiz göçü önleyen ve Suriyelilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde ülkelerine dönüşüne yardımcı olan bu harekat için AB adayı ve NATO müttefiki Türkiye’ye şükran duyacağına, basiretsiz kararlar almaya devam etmektedir" denildi Yazılı açıklamada, "Türkiye, kendi güvenliğinin, ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa’nın güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, bugüne kadar Avrupa’nın güvenliğine önemli katkılar sağlamış, bu uğurda büyük fedakarlıklar yapmıştır. Bu tutumunu sürdürmekte kararlıdır. Hiçbir güç ve hiçbir karar Türkiye’yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaktan alıkoyamaz" vurgusu yapıldı.

ANKARA, (DHA)-

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