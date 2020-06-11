Dışişleri: 'Ayasofya Türkiye'nin İç İşlerini İlgilendiren Bir Konudur'

Çavuşoğlu ”Burada belgesi var. Fatih'in vasiyeti ve vakfiyesi var. Evet, bu yapılar tüm insanlığındır. Ama nasıl değerlendirileceğine biz karar veririz. ABD ve Yunanistan'ın bize akıl verme hakları yok. İnanç özgürlüğünde nerede olduklarını biliyoruz” tepkisini paylaştı.

Çavuşoğlu, canlı yayında, İstanbul'u 1453 yılında fetheden Osmanlı İmparatorluğu padişahı Fatih Sultan Mehmet'in, 1462 tarihli Fatih Vakfiyesi’ni göstererek, Ayasofya’nın cami olarak vakfedildiğini gösterdi ve bunun Türkiye açısından “Ayasofya’nın tapusu” olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu: 'Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir'

Çavuşoğlu, “Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Kimse Türkiye'yi sorgulamasın. ABD gibi bir ülkenin Türkiye'yi sorgulaması abesle iştigal. Irkçılık var, Müslüman düşmanlığı, yabancı düşmanlığı var. Türkiye’yse tam tersini yapıyor. Böyle bir durumda Ayasofya'nın tartışmaya açılması, fetihten 567 yıl sonra Ayasofya'yı hatta İstanbul'u tartışmaya açmak manidar. 1972 UNESCO Sözleşmesi’ne baktığımızda herhangi bir mülkiyetin tarihi dokusunun başka bir şey ama o mülkiyetin bu şekilde cami ya da başka türlü kullanılmasına ilişkin bir şey yoktur” dedi.

Ayasofya’yla ilgili Danıştay 10. Dairesi’nin 2 Temmuz’da karar alacağı davayı işaret eden Çavuşoğlu “Danıştay kararını verecek. Burası bizim kendi egemenlik alanımız” ifadesini kullandı. Yunanistan’daki Türk azınlığı örneğiyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan’ın son dönemde Ayasofya ve Doğu Akdeniz bağlamındaki açıklamalarına da tepki göstererek, “Esasen dini azınlıkların hakları konusunda sadece bize değil, dünyaya ders verecek en son ülkelerden biri Yunanistan. Avrupa'da camisi olmayan tek başkent Atina. Selanik'te sürekli açık bir cami yoktur. Batı Trakya'da Türk azınlıkların seçtiği müftüler, namaz kıldırdığı için ceza aldı. Oradaki Türk azınlık, Türk adını da kullanamıyor. Yunanistan bu konuda üç kere mahkum edildi” dedi.