Dışişleri: “Ayasofya ve Kariye Türkiye’nin Mülküdür”

Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya ve Kariye camileriyle ilgili olarak Türkiye'den rapor isteyen UNESCO Dünya Mirası Komitesi'ne tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç tarafından rapor talebine karşılık yapılan yazılı açıklamada, “Ayasofya ve Kariye Türkiye Cumhuriyeti’nin mülküdür ve tarihi, kültürel ve dini değerler bağlamında titizlikle korunmaktadır” denildi.

Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan bu iki yapıyla ilgili olarak konunun “Türkiye’nin egemenlik haklarıyla ilgili” olduğunu belirten Bilgiç, UNESCO raporunun “taraflı ve siyasi saiklerce kaleme alındığını” savundu. Türkiye’nin “UNESCO Dünya Miras Merkezi’yle açık ve kesintisiz iletişim ve işbirliği içinde” vurgulayan açıklamada “Türkiye, mevcut uygulamalar, sahadaki durum ve Danışma Misyonu raporlarıyla uyumsuz; önyargılı, taraflı ve siyasi saiklerle kaleme alındığı anlaşılan UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin İstanbul’un tarihi alanlarına yönelik kararının konuyla ilgili maddelerini reddetmektedir” ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) bağlı Dünya Mirası Komitesi, Çin'de yapılan Genişletilmiş 44. Oturumu sırasında, Ayasofya ve Kariye’de yapılan değişiklikler konusunda Türkiye’den 1 Şubat 2022'ye kadar bir rapor sunmasını istedi.

Korunmayan varlıkların Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılması söz konusu. Osmanlı döneminde eski Bizans kiliselerinden camiye dönüştürülen Ayasofya ve Kariye Cumhuriyet döneminde müze olmuş, ancak geçen yıl bu iki cami de Danıştay kararıyla yeniden camiye dönüştürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu Ayasofya tweeti

UNESCO ve Dışişleri Bakanlığı arasındaki tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin birinci yıldönümünde Twitter hesabından videolu bir Ayasofya mesajı attı.

Erdoğan mesajda “Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…” ifadelerine yer verdi.

