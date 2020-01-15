Dışişleri Bakabı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkı daha önce alınan kararlara rağmen yok sayılmaya devam edildi"dedi

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakab\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, "K\u0131br\u0131s T\u00fcrk halk\u0131 daha \u00f6nce al\u0131nan kararlara ra\u011fmen yok say\u0131lmaya devam edildi"dediG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u0130stanbul i\u00e7in korkutan s\u00f6zler: Daha da artacakK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: D\u0131\u015f politikay\u0131 bar\u0131\u015f eksenli yapmam\u0131z laz\u0131m\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Kurum: "Kanal \u0130stanbul, \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019n\u0131 koruma ve kurtarma projesidir\u201d