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  4. Dışişleri Bakabı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkı daha önce alınan kararlara rağmen yok sayılmaya devam edildi"dedi

Dışişleri Bakabı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkı daha önce alınan kararlara rağmen yok sayılmaya devam edildi"dedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakabı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkı daha önce alınan kararlara rağmen yok sayılmaya devam edildi"dedi

Dışişleri Bakabı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkı daha önce alınan kararlara rağmen yok sayılmaya devam edildi"dedi

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