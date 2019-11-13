Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Göç, Avrupa'da hükümetleri bitiriyor"

EDİRNE (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Yasa dışı göç ya da 'düzensiz göç' diye tanımlayacağımız göç, Avrupa'da hükümetleri bitiriyor ve yeni hükümetler kuruyor." dedi.

Kaymakcı, Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen "Küresel ve Bölgesel Sınamalar Karşısında Türkiye-AB İlişkileri" konferansında yaptığı konuşmada, AB'de eski ve yeni ülkeler arasında ayrışmalar oluştuğunu belirtti.

AB içinde kurumsal bir zafiyet ve acziyet olduğunu anlatan Kaymakcı, "Birleşmiş Milletler'de 5 daimi temsilci Güvenlik Konseyi'ni bloke ediyor. 5 ülkenin istemediği hiçbir şey olmuyor ve dünyanın temel sorunlarına çözüm üretemiyoruz. Çözülemeyen bir Filistin sorunu, çözülemeyen bir Kafkasya sorunu, çözülemeyen bir Karabağ sorunu, çözülemeyen bir sürü dondurulmuş çatışmalar var, bunların hepsi bekliyor." diye konuştu.

Terörün dünya gündeminde etkin olduğunu ifade eden Kaymakcı, şöyle devam etti:

"DEAŞ diye bir terör unsuru şu anda herkesin gündemine girdi. Afganistan'da görev yaparken şu sloganı geliştirmiştik, 'Eğer siz Afganistan'a gitmezseniz, Afganistan size gelir', neyle gelir, terörle gelir, radikalleşmeyle gelir, uyuşturucuyla gelir, göçle gelir. Bugün aslında bunları Irak'ta da görüyoruz, Suriye'de de görüyoruz. Eğer biz Batı olarak bu ülkelerdeki sorunlardan kendimizi uzak tutarsak, kendimizi rahata alamayız. Dolayısıyla bu bölgelere yönelik belli politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Şu anda terörizm tüm Batı ülkelerinin gündem maddelerinden biri olmaya başladı."