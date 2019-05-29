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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun "2019 Genişleme Paketi" kapsamında açıklanan son Türkiye raporu ile ilgili, "Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa Birliğinde genişleme politikasının öneminin her yıl arttığını vurgulayarak, "Türkiye de raporda yer alan tutarlı ve makul eleştirileri tabii ki not edecek ancak raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun "2019 Genişleme Paketi" kapsamında açıklanan son Türkiye raporu ile ilgili, "Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa Birliğinde genişleme politikasının öneminin her yıl arttığını vurgulayarak, "Türkiye de raporda yer alan tutarlı ve makul eleştirileri tabii ki not edecek ancak raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıntılı bir değerlendirmemiz komisyonla tartışılacaktır. Bu rapor AB’nin kendi varoluşsal krizlerini yansıtmaktadır. AB ülkemize maalesef tarafsız yaklaşamamakta, Türkiye’deki mevcut durumu tespit edememektedir. Popülist bakış açısı kurumlara sirayet etmiştir" diye konuştu.
Raporda Türkiye’nin AB değerlerinden uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadelerin olduğunu kaydeden Kaymakcı, "Türkiye sapasağlam yerinde duruyor. Türkiye Avrupa’nın parçasıdır. Türkiye, engellere rağmen sürece sahip çıkıyor. AB’yi AB değerlerinden uzaklaştırmaya çalışan bazı çevreler de var. Biz bunlara Türkiye ve Avrupa’nın lehine gelişmeler olmadığı için itibar etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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