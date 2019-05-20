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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı Suriyeli çocuklarla bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 22:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, düzenlenen iftarda Suriyeli çocuklarla bir araya geldi.Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında Avrupa Birliği Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Altındağ Belediyesi ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde iftar yemeği düzenlendi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı Suriyeli çocuklarla bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, düzenlenen iftarda Suriyeli çocuklarla bir araya geldi.
Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında Avrupa Birliği Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Altındağ Belediyesi ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde iftar yemeği düzenlendi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde ‘paylaşma ve dayanışma’ temasıyla gerçekleştirilen yemeğe Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in yanı sıra AB ülkelerinin büyükelçileri ve Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli çocuklar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, iftarın ardından katılımcıların konuşmalarıyla devam etti.
Türkiye’nin 3.7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, “Çocuklar geleceğimiz. Suriyeli kardeşlerimizin en iyi şekilde eğitim görmesi için çaba gösteriyoruz. Çocuklara bir soru sormak istiyorum. Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Futbolcu olmak isteyen var mı, diplomat olmak isteyen var mı, kim doktor olmak istiyor? Çocuklar hepinize güzel bir gelecek diliyorum. İnşallah kısa zamanda ülkenize dönebilirsiniz. Ama bu mümkün olmadığı sürece Türkiye’de evinizdesiniz. Geceye katılanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı Suriyeli çocuklarla bir araya geldi

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