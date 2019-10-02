Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye, AB üyelik sürecine kararlılıkla devam edecek. Gümrük Birliği güncellenme müzakerelerinin bir an önce hızlandırılmasını bekliyoruz" dedi.

Ankara Sanayi Odasının (ASO) "9’uncu Büyükelçiler Resepsiyonu" Etnografya Müzesi’nde gerçekleşti. Resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASO genel başkanı Nurettin Özdebir, ATO Genel başkanı Gürsel Baran, bir çok ülkenin misyon temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, yaptığı konuşmada, "Gelişmekte olan ülkelere kalkınmaya destek veriyoruz. Gelişmiş ülkelerle ticaretimizi daha da artırmak istiyoruz. Türkiye AB üyelik sürecine kararlılıkla devam edecek. Gümrük Birliği güncellenme müzakerelerinin bir an önce hızlandırılmasını bekliyoruz. Schengen bölgesine vatandaşlarımızın vizesiz seyahat etmeleri için son 6 maddeyi yerine getirme aşamasındayız. Bundan sonra vizesiz seyahatin önünde siyasi engel görmek istemiyoruz. İş insanlarımızın iş hacminin ve istihdamının artması için bu önemli bir adım" dedi.

Kaymakcı Türk dış politikasının girişimci ve insanı olduğuna dikkat çekerek, "Türk Hava Yollarımız ülkemizi diğer ülkelerle bağlamaya devam edecek. Daha fazla iş insanları gelirse olmayan başkentlere de uçuşlar başlatabiliriz" diye konuştu.

Ankara Valisi Vasip Şahin de Ankara’nın Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet şehri olduğunu ifade ederek, "Anadolu bir müze coğrafyası ama Ankara’daki tarihi eserler birçok ülkede bulunandan daha fazla, dolayısıyla şehrimizin tarihi, kültürel ve sosyal gelişimini de tüm misafirlerimizin yaşamasını isterim. Siz bizim misafirimizsiniz öncelik sizin. Ankara Tokyo Londra kadar güvenli bir başkenttir” dedi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise Türkiye ekonomisi ile ilgili ortaya bir çok felaket senaryoları atıldığını söyleyerek, "2019’da ekonomimizin toparlanması için harcadığımız eforu, 2020’de uygulanacak reformların tamamlanması için harcamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde daha büyük ve daha güçlü bir ekonomi haline geleceğiz" şeklinde konuştu.

Ankara’nın, 93 Ar-Ge merkezi, 29 tasarım merkezi, 7 teknoloji geliştirme bölgesi ve 13 organize sanayi bölgesi ile Türkiye’nin diğer illerine göre önemli üstünlüğe sahip olduğuna dikkati çeken Özdebir, nitelikli insan kaynağı açısından Türkiye’nin en avantajlı kentinin Ankara olduğunu söyledi. Özdebir, Ankara’nın 2018’de yaptığı 7,6 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’de en çok ihracat yapan beşinci il konumunda bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’nin 2018’de toplam savunma sanayi ürün ihracatının yüzde 47,6’sını Ankara tek başına gerçekleştirmiştir. Ankara, Türkiye’de bulunan savunma ve havacılık sanayi firmalarının yaklaşık yüzde 60’ına ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’nin ilk 500 firması içinde yer alan 11 savunma ve havacılık sanayi firmasının 6’sı Ankara’da yer almaktadır. Ankara’nın sahip olduğu bu avantajlar ülke ekonomisine katma değer olarak yansımaktadır. Ankara, ilerleyen yıllarda teknolojik dönüşümünü tamamen tamamlamış Türkiye’nin teknoloji üretim ve ihracat üssü olacaktır."

Konuşmaların ardından yurt dışı faaliyetleriyle dünyanın en büyük 250 müteahhidi arasında yer alan 21 ASO üyesine başarı plaketleri takdim edilerek, aile fotoğrafı çekildi.