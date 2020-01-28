Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye hukukun üstünlüğüyle yönetilir"

CENEVRE (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, gazeteci kimliğine gizlenen bazı kişilerin Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) doğrudan emir aldığını vurgulayarak "Bu kişilere karşı yapılan yasal işlemler hiçbir şekilde ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı olarak yorumlanamaz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde gerçekleştirilen, BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Çalışma Grubunda, Türkiye'deki insan haklarının durumu üçüncü kez ele alınıyor.

Türk heyetine başkanlık eden Kaymakcı, sabah yaptığı açılış konuşmasının ardından, söz alan ülkelerin soru ve yorumlarına cevap verdi.

Kaymakcı, Türkiye'de ifade özgürlüğüyle ilgili mevzuatın sürekli gözden geçirildiğini ve herhangi bir ihlali engellemek için gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

İfade özgürlüğünün mutlak bir hak olmadığını belirten Kaymakcı, "Uluslararası insan hakları sözleşmelerinde belirtilen kısıtlamalara tabi olabilir. Önceliğimiz temel özgürlükleri korumak ile kamu düzenini ve güvenliğini korumak arasında uygun bir denge kurmaktır." diye konuştu.