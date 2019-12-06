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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı: “Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini söyledik”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 18:52 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, “Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini ve Türkiye ile mevcut gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini ve vize serbestisi konusunda gerekli adımları attıktan sonra Avrupa’dan destek görmesi gerektiğini, terörizm ile mücadele iş birliğini arttırılması gerektiğini söyledik” dedi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, “Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini ve Türkiye ile mevcut gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini ve vize serbestisi konusunda gerekli adımları attıktan sonra Avrupa’dan destek görmesi gerektiğini, terörizm ile mücadele iş birliğini arttırılması gerektiğini söyledik” dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile görüştü. Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden toplantı sonrasında Kaymakçı, görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yardımcısı Kaymakcı, “1 Aralık 2019 tarihinde yeni Avrupa Komisyonu görevine başladı. Görevinin ilk günü Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, sayın Cumhurbaşkanımızı aradı bu önemli bir telefon. İlk defa bir komisyon başkanı sayın Cumhurbaşkanımızı görevine geldiği ilk gün aradı ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerimizde yeni bir dönemin ve sayfanın açılması gündeme getirildi. Türkiye ve Avrupa arasında çok kapsamlı bir ilişki ağı var. Bugün de Avrupa Komisyonu Yardımcısı Margaritis Schinas, AB Komisyonu İçişleri, Göç ve Vize’den Sorumlu Komiseri Ylva Johansson Türkiye’yi ziyaret ettiler. Toplantıda önemli gündem maddesi Türkiye ve Avrupa arasında sürdürülen göç işbirliği konusuydu. Bunun yanında Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini ve Türkiye ile mevcut gümrük birliği anlaşmamasının güncellenmesi gerektiğini ve vize serbestisi konusunda gerekli adımları attıktan sonra Avrupa’dan destek görmesi gerektiğini, terörizm ile mücadele iş birliğini arttırılması gerektiğini söyledik” diye konuştu.

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