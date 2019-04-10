Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı'dan AB anketi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönem ve Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem açılış etkinliği programına STK temsilcilere yönelik AB temalı bir anket yaparken katılımcılar, "Türkiye'nin AB'ye üye olmasının gerçekten Türkiye'ye yarar sağlayacağına inanıyor musunuz?" sorusuna yüzde 96 oranında "evet" yanıtını verdi. Ankara’da bir otelde düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu ile çok sayıda Türk ve yabancı konuk katıldı. Kaymakçı, etkinlik sırasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle interaktif anket yaptı. Ankete katılan STK temsilcileri, Türkiye'nin AB üyesi olmasının ülkeye yarar sağlayıp sağlamayacağı sorusuna yüzde 96 ile "evet" yanıtını verirken, "Türkiye, AB'ye üyelik konusunda üzerinde düşeni yapıyor mu?" sorusuna ise büyük oranda hayır yanıtını verdi.

"Mevcut koşullarda AB'nin, Türkiye'nin üyeliğini kabul edeceğine inanıyor musunuz?" sorusuna ise büyük oranda "hayır" yanıtını veren katılımcılar, "Türkiye gerekli şartları yerine getirdiği takdirde AB'nin, Türkiye'yi üyeliğe kabul edeceğine inanıyor musunuz?" sorusuna ise büyük oranda evet yanıtını verdi. - "Reform sürecini hızlandırmak istiyoruz" Etkinlikte konuşan Kaymakçı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'nın 4 temel fonksiyonu olduğunu belirterek, bunlardan birincisinin hem AB üyeliği hem de Türkiye için gerekli olan "reform süreci ve siyasi reformlar" olduğuna işaret etti. Kaymakçı, "Biz, reform sürecini 31 Mart yerel seçimlerinden itibaren daha da hızlandırmak istiyoruz. Umarım en kısa zamanda reform grubunu yeniden toplayarak, önemli adımları birlikte atacağız. Bu süreçte sivil toplumu dinlememiz de önemli. Sizler sadece tarımdan göçmenlere, çevreden müziğe ve sağlıktan enerjiye görev yapan sivil toplum kuruluşları değilsiniz. Aynı zamanda siyasi çalışmalarınız da var. Biz bu çalışmalardan Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde de yararlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin, iki taraftan da kaynaklanan nedenlerle durma noktasına geldiğini söyleyen Kaymakçı, süreci sivil toplumun desteğiyle tekrar canlandıracaklarını kaydetti. Kaymakçı, "Sivil toplum kuruluşları, Türkiye'nin AB sürecinde büyük öneme sahip. Güçlü ve etkin bir sivil toplum, Türkiye'nin AB üyeliği gibi önemli bir projeyi gerçekleştirmesine büyük katkı sağlayacak." dedi. Türkiye ve AB arasında diyaloğun artması gerektiğine de işaret eden Kaymakçı, "AB'yi Türkiye’ye doğru anlatmamız lazım, keza Türkiye’yi de AB ülkelerine ve AB kurumlarına doğru anlatmak gerekiyor. Maalesef birçok ön yargı var. Çünkü insanlar iyi anlamadıkları şeyden korkuyorlar." diye konuştu. - Berger'in açıklamaları AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "AB, sivil toplumu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada destekliyor." dedi. Berger, "Sivil toplumun değerleri, AB'nin temel prensipleriyle uyuşuyor. Sivil toplum aslında AB prensiplerinin temel aldığı şeyleri yapıyor. Biz AB olarak temelden yukarı, tabandan tavana bir yaklaşımı gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.