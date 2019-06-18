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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan Doğu Akdeniz tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 13:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı: "AB'nin, üye ülkelerinin, üçüncü ülkelerle kara, deniz ve hava sınırlarını belirleme konusunda yargılama gücü ve yetkisi yoktur ve bu hususta AB'ye izin verilemez" - "(Üyelik dayanışması) uluslararası hukukun önüne geçemez ve Kıbrıslı Rumların tek taraflı iddialarını haklı çıkaramaz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "AB'nin, üye ülkelerinin, üçüncü ülkelerle kara, deniz ve hava sınırlarını belirleme konusunda yargılama gücü ve yetkisi yoktur." dedi.

Kaymakcı, Avrupa Parlamentosundaki (AP) en büyük siyasi grup olan Avrupa Halkları Partisinin (EPP) AB Komisyonu Başkan Adayı Manfred Weber'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili ifadelerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Faruk Kaymakcı, paylaşımında, "AB'nin, üye ülkelerinin, üçüncü ülkelerle kara, deniz ve hava sınırlarını belirleme konusunda yargılama gücü ve yetkisi yoktur ve bu hususta AB'ye izin verilemez. 'Üyelik dayanışması' uluslararası hukukun önüne geçemez ve Kıbrıslı Rumların tek taraflı iddialarını haklı çıkaramaz." ifadesini kullandı.

Weber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşın AB üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin tek taraflı iddialarına destek vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Faruk Kaymakcı GKRY Manfred weber

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