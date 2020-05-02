Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 126 ülke Türkiye'den yardım istedi

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) koronavirüs önlemleri dolayısıyla internet üzerinden düzenlediği canlı yayına katılan Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye’nin salgın döneminde aldığı güçlü önlemler ile planlı bir şekilde hareket ederek hem yabancı ülkelere yaptığı yardımlar hem de diğer ülkelerde yardım çağrısında bulunan Türk vatandaşlarına sahip çıkmasıyla dünya devletleri arasında örnek bir tutum sergilediğine değindi.

''Yaralı kuşlar için bile vakıf kurmuş bir medeniyetin çocuklarıyız. Tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz ve coğrafyamız bizi buna yönlendiriyor. Bugün de dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en çok insanı yardım yapan ülkesiyiz. Bu da bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullanan Kıran, Türkiye içinde de virüs salgını konusunda her türlü tıbbi malzeme ihtiyacı ve hijyen konusunda gerekli önleminin alındığını, iyileşen sayısının vaka sayısının iki katına ulaştığını belirtti.

İNSAN MERKEZLİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Virüs salgını sürecinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için kurdukları koordinasyon merkezine 76 binden fazla telefon aldıklarını ve hemen her türlü ihtiyaca cevap verdiklerini belirten Yavuz Selim Kıran, "101 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı Türkiye'ye getirerek tarihimizin en kapsamlı tahliye operasyonunu gerçekleştirdik." dedi.