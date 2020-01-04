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  4. Dışışleri Bakan Yardımcısı Kıran: “Akdeniz’deki oyun çok büyük”

Dışışleri Bakan Yardımcısı Kıran: “Akdeniz’deki oyun çok büyük”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Akdeniz’deki oyunun çok büyük olduğuna dikkat çekerek, “Biz dünyayı dize getiriyoruz, oyunlarını daha büyük oyunla bozuyoruz ama şu içimizdeki sığ düşünceli muhalefeti bir türlü milli davada yanımızda bulamıyoruz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Akdeniz’deki oyunun çok büyük olduğuna dikkat çekerek, “Biz dünyayı dize getiriyoruz, oyunlarını daha büyük oyunla bozuyoruz ama şu içimizdeki sığ düşünceli muhalefeti bir türlü milli davada yanımızda bulamıyoruz. Biz dış güçlerin oyunlarını bozmuşuz, Akdeniz’e mührümüzü vurmuşuz. Teşekkür istemiyoruz bari hiç olmazsa susun, susun da sizi bir şey sansınlar” dedi.
Bir dizi ziyaret ve konferans için Ordu’ya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu İl Başkanlığında Kadın Kollarının düzenlediği Mahalle Başkanları Toplantısı’na katıldı. Bakan Yardımcısı Kıran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın vakarlı ve dik duruşu sayesinde bölgesinde söz sahibi etkin bir dış politika yürüttüğünü söyledi. Son olarak Akdeniz’de BM’nin tanıdığı Libya hükümeti mutabakat yaptıklarını hatırlatan Kıran, “Suriye’de, Irak’ta, Somali ‘de nasıl mazlum halkların hamisi ve umudu olmaya devam ediyorsak Libya’da da aynı şekilde mazlumların yanında olacağız. Türkiye kadim geleneğinden gelen kodlarla yeniden dünya mazlumlarının her zaman yanında olmuştur. Dünya mazlumlarının umudu ve hamisi olmuştur. Türk milleti gittiği yerde medeniyet ve hoşgörüyü ön planda tuttuğunu onun içindir ki, ‘Türk beklenendir’ sözü gittiğimiz her yerde söylene gelmiştir” diye konuştu.

“Akdeniz’deki oyun çok büyük”
Akdeniz’deki oyunun çok büyük olduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, “Biz dünyayı dize getiriyoruz, oyunlarını daha büyük oyunla bozuyoruz ama şu içimizdeki sığ düşünceli muhalefeti bir türlü milli davada yanımızda bulamıyoruz. ’Efendim ne işimiz var Libya’da’ diyorlar. Efendi, Amerika’nın, Rusya’nın, Fransa’nın bilmem ne bela olan devletlerin ne işi var orada? Onlar vampir gibi Akdeniz’in doğal gazını, petrolünü paylaşmak için çökmüşler Libya’nın tepesine, biz dış güçlerin oyunlarını bozmuşuz, Akdeniz’e mührümüzü vurmuşuz, teşekkür etmeyin bari hiç olmazsa susun, susun da sizi bir şey sansınlar” şeklinde konuştu.

“AK Parti’nin kaderi ile Türkiye’nin kaderi aynıdır”
Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kadın Kollarının Altınordu mahalle başkanlarına seslenerek, “Hiç kimse görevini küçümsemesin. Sizlerin mahallelerinizde yapacağı çalışmalar inanın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sesinin daha gür çıkmasına, dünya beşten büyüktür demesine, mazlumların savunuculuğunu yapmasına vesile olacaktır. Bakınız, 7 Haziran seçimlerinde biraz tökezledik diye içte ve dışta karşımızdaki güçler neredeyse zil takıp oynayacaklardı. Biz yolumuza devam edeceğiz, çok çalışacağız. Falanca parti kuruyormuş, onlarla enerjimizi harcamayacağız. Biz milletimizin yanında milletimizle beraber yürüyeceğiz. AK Parti zayıflarsa Türkiye zayıflar. AK Parti’nin kaderi ile Türkiye’nin kaderi aynıdır” ifadelerini kullandı.

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