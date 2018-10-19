HABER

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran Avusturya’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:38 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Avusturya’da yaşayan Türk toplumunun sorunlarını görüşmek üzere ülkeyi ziyaret etti

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Avusturyalı yetkililer ve Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.

Kıran, ziyareti çerçevesinde Avusturya Dışişleri Bakan Yardımcısı Johannes Peterlik ile basına kapalı olarak yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’nin Viyana Başkonsolosluğunu ziyaret etti ve burada vatandaşların sorunlarını dinledi.

Viyana Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) de ziyarette bulunan Kıran, enstitünün çalışmalarına ilişkin Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz’dan bilgi aldı.

- Madde bağımlılı ile mücadele

Türkiye’nin Viyana Başkonsolosluğu ve Yeni Başlangıç Derneği iş birliğiyle düzenlenen madde bağımlılığı ile mücadele konferansına katılan Kıran, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin devletlerin en önemli gündemlerinin başında yer aldığını anlattı.

Bağımlılıkla mücadelenin yalnız fertlerin değil toplumların ortak sorunu olduğu kaydeden Kıran, Viyana Başkonsolosunun öncülüğünde düzenlenen etkinliğin Türkiye’nin girişimci ve insani dış politikasını tescil eden bir girişim olduğunu söyledi.

Kıran, Avrupa toplumunda iki dil ve iki kültür arasında kimliklerini kaybetmeye yüz tutmuş yeni neslin korunması açısından konunun önemli olduğunu vurgulayarak, "Benim çocuğum yapmaz anlayışında olmamalıyız. Özellikle Türkiye’de madde bağımlılığı ile mücadele kurumlarına yaptığımız ziyaretler de görüyoruz ki, birçok aile aynı hatayı yaptığı için evlatlarını kaybediyor." diye konuştu.

Bu etkinlikler aracılığıyla madde bağımlılığına karşı Viyana’da yaşan Türk vatandaşlarının bilinçlendiğini ifade eden Kıran, "Bu tür çalışmalarla gençlerimizi korurken, ülkemizin bu yönde verdiği mücadeleye de katkı sağlamış oluyoruz. Ülkemizi hem maddi hem de manevi alanda destek sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- İki kültür arasında sıkışan gençler vurgusu

Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da konferansta yaptığı konuşmada, toplumun çeşitli kesimleriyle yaptığı görüşmeler doğrultusunda madde bağımlılığının Türk toplumunun en önemli sorunları arasında yer aldığını tespit ettiğini belirterek, Yeni Başlangıç Derneği ile bu alanda bir çalışma yürütme kararı aldıklarını aktardı.

Kaya, Viyana ve çevresinde 300 Türk'ün madde bağımlısı olduğunun altını çizerek, bu sorunun gençlerin iki kültür arasında sıkışması, bilgi eksikliği ve ailelerin çocuklarını doğru şekilde yönlendirememesinden kaynaklandığını kaydetti.

Başkonsolosluğun girişimleriyle hayata geçirilen derneğin iki temel hedefinin olduğunu ifade eden Kaya, Türk toplumunu çeşitli etkinlikler düzenlenerek, uyuşturucu bağımlılığı konusunda bilinçlendirmenin yanı sıran uyuşturucu kullanan gençler ile ailelerine destek sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Kişisel Gelişim Uzmanı Filiz Parlak da konferansta uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele alanında ailelerin dikkat etmesi gereken konuları anlattı.

Etkinliğe, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir
Eski Başbakan Davutoğlu, öğrencilerle buluştuEski Başbakan Davutoğlu, öğrencilerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran Avusturya’da Johannes Peterlik Mehmet Ferden Carikci Viyana yee

En Çok Okunan Haberler

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

İlginizi Çekebilir

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.