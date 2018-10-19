Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran Avusturya’da

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Avusturyalı yetkililer ve Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.
Kıran, ziyareti çerçevesinde Avusturya Dışişleri Bakan Yardımcısı Johannes Peterlik ile basına kapalı olarak yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’nin Viyana Başkonsolosluğunu ziyaret etti ve burada vatandaşların sorunlarını dinledi.
Viyana Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) de ziyarette bulunan Kıran, enstitünün çalışmalarına ilişkin Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz’dan bilgi aldı.
- Madde bağımlılı ile mücadele
Türkiye’nin Viyana Başkonsolosluğu ve Yeni Başlangıç Derneği iş birliğiyle düzenlenen madde bağımlılığı ile mücadele konferansına katılan Kıran, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin devletlerin en önemli gündemlerinin başında yer aldığını anlattı.
Bağımlılıkla mücadelenin yalnız fertlerin değil toplumların ortak sorunu olduğu kaydeden Kıran, Viyana Başkonsolosunun öncülüğünde düzenlenen etkinliğin Türkiye’nin girişimci ve insani dış politikasını tescil eden bir girişim olduğunu söyledi.
Kıran, Avrupa toplumunda iki dil ve iki kültür arasında kimliklerini kaybetmeye yüz tutmuş yeni neslin korunması açısından konunun önemli olduğunu vurgulayarak, "Benim çocuğum yapmaz anlayışında olmamalıyız. Özellikle Türkiye’de madde bağımlılığı ile mücadele kurumlarına yaptığımız ziyaretler de görüyoruz ki, birçok aile aynı hatayı yaptığı için evlatlarını kaybediyor." diye konuştu.
Bu etkinlikler aracılığıyla madde bağımlılığına karşı Viyana’da yaşan Türk vatandaşlarının bilinçlendiğini ifade eden Kıran, "Bu tür çalışmalarla gençlerimizi korurken, ülkemizin bu yönde verdiği mücadeleye de katkı sağlamış oluyoruz. Ülkemizi hem maddi hem de manevi alanda destek sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.
- İki kültür arasında sıkışan gençler vurgusu
Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da konferansta yaptığı konuşmada, toplumun çeşitli kesimleriyle yaptığı görüşmeler doğrultusunda madde bağımlılığının Türk toplumunun en önemli sorunları arasında yer aldığını tespit ettiğini belirterek, Yeni Başlangıç Derneği ile bu alanda bir çalışma yürütme kararı aldıklarını aktardı.
Kaya, Viyana ve çevresinde 300 Türk'ün madde bağımlısı olduğunun altını çizerek, bu sorunun gençlerin iki kültür arasında sıkışması, bilgi eksikliği ve ailelerin çocuklarını doğru şekilde yönlendirememesinden kaynaklandığını kaydetti.
Başkonsolosluğun girişimleriyle hayata geçirilen derneğin iki temel hedefinin olduğunu ifade eden Kaya, Türk toplumunu çeşitli etkinlikler düzenlenerek, uyuşturucu bağımlılığı konusunda bilinçlendirmenin yanı sıran uyuşturucu kullanan gençler ile ailelerine destek sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.
Kişisel Gelişim Uzmanı Filiz Parlak da konferansta uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele alanında ailelerin dikkat etmesi gereken konuları anlattı.
Etkinliğe, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
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