DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KIRAN: BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE ASLA YENİLGİYE UĞRATAMAZSINIZ 

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA İstanbul'da "Dünya İnsani Eylem Forumu" düzenlendi. Türk Kızılayı'nın ev sahipliğinde düzenlenen programa dünyada insani yardıma yön veren uluslararası kuruluş temsilcileri ile Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, IFRC Genel Sekreteri Elhadj As Sy, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, İslamic Relief Başkanı Anwar Khan ve ECOWEB Direktörü Regina Antequisa katıldı. "TÜRKİYE İNSANİ YARDIMA İHTİYACI OLAN HİÇ KİMSEYE KAYITSIZ KALMAMAKTADIR" Programın açılışında konuşan Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık "Dünya İnsani Eylem Forumu ortaklığıyla, yerel ve ulusal Sivil Toplum Kuruluşlarının, Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının, bağışçıların, devlet temsilcilerinin, özel sektör ve medya temsilcilerinin katılımı ile bugün İstanbul'da Dünya İnsani Eylem Forumu'nu yürütmekteyiz. Bu noktada dikkatinizi çekmeme izin verin; çatışmalar ve felaketler tüm dünyada her gün milyonlarca insanı etkilemektedir. Türkiye insani yardıma ihtiyacı olan hiç kimseye kayıtsız kalmamaktadır. Küresel İnsani Yardım Raporuna göre Türkiye, 2018'de toplamda resmi rakamlarla 8,4 milyar dolarlık insani yardımla dünyanın en büyük bağışçı ülkesidir. Türkiye, 2018'de gayri safi milli gelirinin % 0,79'u ile insani yardım konusunda en cömert ülkesi olmaya devam etmiştir." dedi.

"2014 VE 2017 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN AFETLER 870 MİLYONDAN FAZLA İNSANI ETKİLEMİŞTİR" Kınık şöyle devam etti: "Türk Kızılay ve bağışçıları bu cömertliğin en büyük katkı sağlayıcılarındandır. Türk Kızılay olarak 2018'de Türkiye'de ve dünyada toplam 23 milyon 251 bin insana yardım ulaştırdık. Bu yardımın toplam miktarı yaklaşık 3 milyar 114 milyon Türk Lirasıdır. Bu yıl hedeflediğimiz sayı, yardım noktasında yaklaşık 33 milyon insana ulaşmak ve yaklaşık 4,5 milyar liralık yardım bütçesiyle operasyonlarımızı yürütmektir. Bugün Dünya İnsani Eylem Forumunda, Finans, Yerelleşme, Çatışma ve Dayanıklılık gibi önemli konuların iki gün boyunca gerçekleşecek çalıştaylarda ele alınması hedeflenmektedir. Günümüz dünyasında çatışmalar uzamakta, insani krizler ortalama 9 yıldan fazla sürmektedir. 2014 ve 2017 yılları arasında 160'dan fazla ülkede meydana gelen afetler farklı şekillerde 870 milyondan fazla insanı etkilemiştir. Milyonlarca insan bu büyük krizler yüzünden yerinden edilmiştir. Kendi ülkelerinde çatışmaların yol açtığı ıstırap ile yerinden edilmiş insan sayısı 40 milyona ulaşırken 28 milyon insan ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştır."

"TÜRKİYE'NİN KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜ YOKTUR" Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda ülkemize yönelen terör tehdidini bertaraf etmek üzere başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın pek çok kesimce çarpıtılmaya çalışıldığını, dezenformasyon kampanyalarıyla Türkiye'nin mücadelesinin haklılığını gölgelemeye çalışanların varlığını da üzülerek müşahede ediyoruz. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Türkiye'nin çok önemli bir meselesi vardır, aslında bu mesele dünyanın da ortak meselesidir. Yıllarca Suriye'de devam eden iç savaşa gözünü kapatanların, maalesef orada bir terör örgütünün açıkça palazlanmasına, bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle yok etme pahasına bir terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışmasına şahitlik ediyoruz. Bunun Türkiye için ne kadar büyük bir tehdit olduğunu, sadece Türkiye için değil bütün dünya için ne kadar büyük bir tehdit olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle asla yenilgiye uğratamazsınız ". dedi.