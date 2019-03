Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: “Cumhur İttifakı’nın oy devşirmek için yapıldığını zannedenlerin yanıldığını göreceğiz”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, her seçimde farklı oyunlar oynandığını belirterek, “Cumhur İttifakı’nın sadece seçimlerde oy devşirmeye yönelik geçici bir ittifak olduğunu zannedenlerin yanıldığını 31 Mart’ta bir kez daha göreceğiz” dedi.

Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Ordu Temsilcileri Toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımıyla Ordu’da bir otelde gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Türkiye’nin her seçimde çeşitli badireler atlattığını, çevrelerin baskısı ile karşı karşıya geldiklerini söyledi. Yapılan her seçimin bir öncekine göre daha zor ve meşakkatli olduğunu ifade eden Kıran, “En son geldiğimiz 24 Haziran seçimlerinde bize kurmadıkları tuzak kalmadı, bundan emin olun. Her seçim bir önceki seçimden çok daha önemli hale geldiğinde bunu bazı kesimler, bazı çevreler sulandırıyorlar. ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine oy devşirmek için bu seçimler tarihin en önemli seçimidir’ diyorlar. Emin olun bu ülkenin başına her seçimde yeni bir çorap örmeye çalıştılar. Başaramadıkları her oyunda, kuramadıkları her tuzakta çok daha ileri düzeyde ve çok daha çirkin senaryoları hayata geçirdiler. Bugün emin olun bu tuzakların ve yeni oyunları ile karşı karşıyayız. Bir yandan ekonomik darbe girişimleri, bir yandan Suriye’deki gelişmeler, bir yandan etrafımızı kuşatan ateş çemberi. Venezuela’da bir darbe girişimi yapılıyor, o girişimin yankıları ve merkezi Türkiye olabiliyor. Dünyanın çok uzak bir bölgesinde yaşanan gelişmenin hedefi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olabiliyor” dedi.