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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran Fransa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 03:21 | Son Güncelleme

Yavuz Selim Kıran, şehzadelerin mezar taşlarının restorasyonunun TİKA tarafından tamamlanması vesilesiyle Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe katıldı

PARİS (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde şehzadelerin mezar taşlarının restorasyonun Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından tamamlanması vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kıran, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, davetlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlarını iletti.

Yavuz Selim Kıran, ecdadın bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarma konusunda büyük bir hassasiyete sahip olduklarını söyledi.

Osmanlı devletinin mirasını taşımaktan gurur duyduğunu kaydeden Kıran, bunun herkese nasip olmayacağını vurguladı.

Yavuz Selim Kıran, şehzadelerin mezarlarını restore ettikleri için TİKA'ya teşekkür etti.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına da değinen Kıran, "Mısır'da demokrasi uğruna verdiği mücadelede şehit olan Muhammed Mursi'yi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Onun verdiği mücadele ve bıraktığı miras asla unutulmayacak." dedi.

Büyükelçi Musa da bugün Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han'ın oğulları Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi'nin hatıralarına binaen bir araya geldiklerini dile getirdi.

Etkinliğe UNESCO Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer, Osmanlı hanedanın bazı üyeleri, TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Fransa Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IRIS) Türkiye hakkında araştırmalar yapan Didier Billon, Dışişleri Bakanlığı Küreselleşme, Kültür, Eğitim ve Uluslararası Kalkınma Genel Müdürü Laurent Bili, Paris Havacılık Fuarı'na katılan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ), Roketsan, Aselsan'ın yöneticileri ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Şehzadelerin kabirlerinin mezar taşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde TİKA tarafından yaptırılmıştı. Restorasyon çalışmaları mart ayında tamamlanmıştı.

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