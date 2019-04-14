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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kuveytli mevkidaşıyla bir araya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:55 | Son Güncelleme

Türkiye-Kuveyt I.

Türkiye-Kuveyt I. Konsolosluk İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sami Al-Hamad eşbaşkanlığında 15 Nisan’da Kuveyt’te gerçekleştirilecek.
Türkiye - Kuveyt I. Konsolosluk İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sami Al-Hamad eşbaşkanlığında 15 Nisan’da Kuveyt’te gerçekleştirilecek. Kıran, Türkiye ile Kuveyt konsolosluk ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınmasının planlandığı istişarelerde, Kuveyt’te bulunan Türk vatandaşları ve Türk iş adamlarıyla bir araya gelip, Kuveyt Türk Okulunu ziyaret edecek ve yeni Kuveyt Havalimanı inşaatını yerinde inceleyecek.

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